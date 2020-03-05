面板供應鏈中箭 研調：上半年模組出貨量估減三成

中國大陸新冠肺炎疫情衝擊，全球主力面板廠相繼中箭，未來景氣走勢如何，業界沒人看得清，業者坦言，現在大家都有點緊繃，得「邊走邊看」。光電協進會（PIDA）產業分析師林政賢指出，目前來看，後段模組廠受PCB（印刷電路板）缺貨、缺工等因素影響，預計上半年出貨量將減少三成，對台廠的衝擊，相對不如陸廠顯著。

新冠肺炎疫情在中國延燒，包括武漢、廣州等群聚面板大廠的地區，相繼宣布封城。據悉，京東方、華星光電、天馬等廠，雖產線並未停擺，但由於材料運送難度提高，加上復工延後，上游PCB、偏光片等材料，已有部分終端模組組裝廠浮現缺料問題。

友達在中國昆山、廈門和蘇州有生產據點，群創據點則設於寧波、佛山、上海、南京，多為後段面板模組產能。不過，林政賢表示，台廠在中國的模組產能，僅占約一成左右，其餘九成在台灣，因此受到的衝擊，相對陸廠來得小。

供應鏈業者也說，兩岸面板廠的主要客戶，過年期間沒有停線，即便疫情爆發，產線依舊有在繼續運作，僅產能利用率則會有一些調整，目前來看，第一季的需求狀況還算可以，仍有固定需求，第二季則需觀察客戶狀況，主要仍是因疫情的不確定性偏高，「以前覺得穩定沒有太大問題，現在比較擔心突發的狀況，大家都戰戰兢兢。」