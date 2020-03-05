快訊

世上沒有廉價的國防 國軍缺人…改回徵兵制就好？

面板供應鏈中箭 研調：上半年模組出貨量估減三成

經濟日報 / 記者蔡銘仁／即時報導

中國大陸新冠肺炎疫情衝擊，全球主力面板廠相繼中箭，未來景氣走勢如何，業界沒人看得清，業者坦言，現在大家都有點緊繃，得「邊走邊看」。光電協進會（PIDA）產業分析師林政賢指出，目前來看，後段模組廠受PCB（印刷電路板）缺貨、缺工等因素影響，預計上半年出貨量將減少三成，對台廠的衝擊，相對不如陸廠顯著。

新冠肺炎疫情在中國延燒，包括武漢、廣州等群聚面板大廠的地區，相繼宣布封城。據悉，京東方、華星光電、天馬等廠，雖產線並未停擺，但由於材料運送難度提高，加上復工延後，上游PCB、偏光片等材料，已有部分終端模組組裝廠浮現缺料問題。

友達在中國昆山、廈門和蘇州有生產據點，群創據點則設於寧波、佛山、上海、南京，多為後段面板模組產能。不過，林政賢表示，台廠在中國的模組產能，僅占約一成左右，其餘九成在台灣，因此受到的衝擊，相對陸廠來得小。

供應鏈業者也說，兩岸面板廠的主要客戶，過年期間沒有停線，即便疫情爆發，產線依舊有在繼續運作，僅產能利用率則會有一些調整，目前來看，第一季的需求狀況還算可以，仍有固定需求，第二季則需觀察客戶狀況，主要仍是因疫情的不確定性偏高，「以前覺得穩定沒有太大問題，現在比較擔心突發的狀況，大家都戰戰兢兢。」

疫情 面板 肺炎

延伸閱讀

元太新技術 攻兩大市場

搶攻新零售與物聯網商機 電子紙用途廣

中職／2015超級左投選秀年 大物紛紛成大誤

OLED電視銷量 下修10％

相關新聞

Sony、鴻海也賣車了！「4輪手機」移動大未來

要知道2020年為什麼是電動車邁向消費主流的一年，不妨看看今年在拉斯維加斯舉行的消費電子展(Consumer Electronics Show, CES)。其實往年的CES不乏有汽車業者參展，但今年最大不同之處，就在於這些業者完全以「電動」為訴求，且頗有反客為主之勢，儼然將CES轉換成以科技包裝的汽車展。

5G千億競標金 憂成本轉嫁消費者

「電信業者花那麼多錢競標，成本難道不會轉移到消費者身上？」國民黨立委魯明哲憂心表示，台灣5G競標金高達1421億，比預期的440億高了3倍以上，這些成本最終難道不會反映在民眾的電信方案？NCC代理主委

高盛示警：金融海嘯恐重演 科技業獲利估減一成

新冠肺炎擴散，外資圈示警不斷，高盛證券最新分析，此波疫情和二○○三年的SARS爆發有兩大不同，須提防科技產品買氣暴減，重演二○○八年金融海嘯，估計台灣在內的亞洲科技業獲利估減一成，股價恐將劇烈波動。

疫情擴散效應 蘋果鏈財測下修潮浮現

蘋果供應鏈下修財測潮陸續浮現。蘋果主力射頻元件供應商Qorvo昨（4）日表示，新冠肺炎對智慧手機供應鏈與客戶需求影響超預期，調降本季營收預估。Qorvo與砷化鎵代工龍頭穩懋合作密切，其下修財測，意味看淡後市，穩懋等協力廠恐受波及。

三星5G旗艦機 3.29萬起跳

提前插旗台灣第五代行動通訊（5G）市場，台灣三星昨（4）日公布在台上市Galaxy S20 5G系列，這是三星在台首款5G手機，台灣三星看好新機的功能與台灣5G市場潛力，預料仍將較前一代S10系列銷售成長8%。

鴻海集團土城廠口罩產線 啟動

鴻海集團在土城廠區新建口罩工廠「鴻騰醫材製造」，建置十條產線。據了解，鴻海3月已經啟動生產口罩，但在新北市府內屬於機密訊息，且鴻海目前並未申請醫療口罩證明，因此中央政府不會徵用。

5G前景 市場有雜音

蘋果射頻元件供應商Qorvo業績不振，今年以來股價重挫逾15%。業界認為，Qorvo下修本季財測，不僅意味大客戶需求疲弱，更發出5G市況恐已不如去年預期樂觀的弦外之音。

電信業促銷 提前搶5G用戶

台灣三星昨（4）日宣布在台上市首款5G手機S20 5G系列，為吸引消費者換機，三星在S20+、S20 Ultra的預購禮已祭出售價5,490元的真無線藍牙耳機Galaxy Bud+，各電信業者更紛紛加碼購物金、抽獎活動，或承諾5G開台後綁約期間內優先升級5G，電信業者搶5G用戶戰已提前開跑。

南科擴建 打造半導體新聚落

科技部長陳良基昨（4）日表示，南科台南園區擴建案（南科三期）將落腳台南看西農場，定位為先進半導體聚落，預估年產值400億元，並可創造5,000人就業機會。

張忠謀夫人畫作登紐約蘇富比 拍賣所得捐疾管署抗疫

香港蘇富比晚間宣布，4月16日移師紐約舉行的現代藝術晚間拍賣，將呈獻三幅慈善拍賣作品，部分拍賣收益將捐作慈善用途，支持兩...

郭台銘想賣有線電視股權卡關 NCC要求先改善財務

2016年，亞太電信董事長呂芳銘與鴻海創辦人郭台銘以個人資金共同出資，在新加坡成立控股公司Dynami Vision，買...

國巨財務長是她 美女會計師張嵐菁轉戰

曾任安永聯合會計師事務所審計營運長的張嵐菁轉戰被動元件大廠國巨，並接下懸缺長達六年之久的財務長職務，令業界眼睛為之一亮。外界對於張嵐菁的印象是...

熱門新聞

振興抵用券攻略 九個QA一次掌握

國巨財務長是她 美女會計師張嵐菁轉戰

新冠肺炎衝擊經濟 這兩產業卻可能因禍得福

郭台銘想賣有線電視股權卡關 NCC要求先改善財務

20億振興抵用券執行5方向 35萬業者吃得到

振興抵用券每人發600至800元 電子實體並行

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。