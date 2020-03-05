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Appier首席機器學習科學家：AI公司未來需要三大人才

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

台灣各行各業積極利用AI技術，強化各領域的數位轉型。專精AI的台灣新創Appier（沛星互動科技）新聘台大資工系教授林守德加入公司，擔任「首席機器學習科學家」，開了台灣企業的第一例。林守德指出，未來的AI人才已經要區分專業，他認為需要的三種人才，包括數據科學／AI機器學習科學家、資料分析師與AI後端工程師

林守德認為，資料分析師可以協助企業找到問題核心，AI 後端工程師則要落實模型和技術在企業的應用。他說，很多時候企業有意識到需要AI人才，但沒意識到是這幾類人才，對應三類人才的職能進行相應的技能訓練，人才與產業的銜接會更好。

林守德專注於將學界成果帶進企業做實際應用，他說，AI 或機器學習現在都處於一個「入門容易，精進難」的階段，許多開源工具的存在，讓一般人能很容易地使用機器學習套件來做出專案。淡要把專案更進一步開發成可以令人滿意的產品，需要許多優秀的工程師與 AI 科學家共同合作才能跨越。

他也認為，AI 現在要做到 60 分很容易，但要達到 90 分就不是一件簡單的事，而這 30 分的差異就是企業的關鍵決勝點。

機器學習 工程師 台大

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