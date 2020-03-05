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富邦特選世代行動通訊報酬指數 通過增額發行

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

富邦證券2019年12月20日上市「特選世代行動通訊報酬指數」ETN（020012），因世代行動通訊題材切中市場需求深獲投資人青睞，該檔指數投資證券（ETN）在台灣證券交易所掛牌交易不到一個月首次申請發行的6萬張即全數賣出，流通在外100%，此為台灣ETN市場首檔申請增額發行的ETN產品，在主管機關開放這項金融商品未滿一年的時間能有此銷售佳績實屬不易。

富邦「特選世代行動通訊報酬指數」ETN主題性明確，指數組成源自台灣上市股票中國內手機中央處理器上市品牌廠及包括「通信網路業」、「通訊設備」、「網通」、「電信服務」等產業分類之標的，在兼顧流動性及財務穩健雙指標下，依市值排序選取前10大股票所組成，目前最新成分股有智邦、聯發科、中磊、智易、中華電、啟碁、友訊、兆赫、眾達-KY及台揚，每年4月進行指數定審，定審時將重新檢視成分股是否符合所設定的條件，單檔權重上限為12%，以確保指數符合主題定義。

富邦「特選世代行動通訊報酬指數」ETN為維持市場流動性及造市穩定度向交易所遞件申請「特選世代行動通訊報酬指數」ETN增額發行，4日已核准通過，明（6）日將可在市場正式交易，期滿足廣大市場投資人需求。

富邦證券表示，ETN直接連結對應指數表現，其報酬扣除管理費後較無追蹤誤差且連結報酬指數其成分股配息直接滾入指數進行再投資，投資績效能清楚呈現且具節稅效益；另外，ETN直接在集中市場掛牌交易，交易稅率低廉，惟ETN設有發行年限條件及提前強制贖回機制等規範。

ETN 行動通訊 富邦

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