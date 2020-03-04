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郭台銘想賣有線電視股權卡關 NCC要求先改善財務

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

2016年，亞太電信董事長呂芳銘與鴻海創辦人郭台銘以個人資金共同出資，在新加坡成立控股公司Dynami Vision，買下麥格理持有的付費電視基金，間接控制台灣第三大有線電視系統TBC。鴻海創辦人郭台銘去年因為競選總統，計畫將手中持有的Dynami Vision兩成股權賣給呂芳銘，這項交易案最近被國家通訊傳播委員會(NCC)打槍。NCC認為，在兩人經營TBC的兩年時間內，TBC獲利降低、負債比增加，要求TBC提出財務改善計畫。

NCC審查時指出，呂芳銘經營TBC兩年來，TBC旗下的四家有線電視台獲利下降、甚至由盈轉虧，負債比提高，跟原先承諾改善財務狀況的說法不一，認為兩人並沒有盡力好好經營。

NCC資料顯示，TBC旗下台中群健2017年還有3.2億元獲利，隔年只剩1,049萬元，苗栗吉元更從2017年獲利5,861萬元，在2018年變成虧損121萬元，顯示郭台銘、呂芳銘入主之後沒有好好經營；TBC則解釋近兩年大環境不佳，有線電視剪線潮影響收入。

這項案子在NCC審查超過半年還沒有過關，今年2月大豐有線電視前董事長戴永輝已經宣布以個人身分成立大大數位匯流，與呂芳銘簽約，要買呂芳銘手中Dynami Vision的65%股權。雖然NCC官員強調郭台銘賣股票與戴永輝買股權是兩件不同案件，但NCC根本還沒通過郭台銘賣股案，顯然更不會馬上討論戴永輝收購案，業界人士認為戴董「高調」宣布要買TBC股票，進度未必能夠盡如人意。

有線電視 NCC 鴻海

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