南科三期將落腳這裡 估創造5,000人就業機會

科技部長陳良基今（4）日在立法院表示，南科台南園區擴建案（南科三期）將落腳台南看西農場，定位為先進半導體聚落，預估年產值400億元，並可創造5000人就業機會。

他並表示，南科三期可行性評估案已報行政院，行政院預訂本月將審查，通過後將進行二階環評。

陳良基今日赴立法院教育委員會進行業務報告並備詢。民進黨籍立委林宜瑾質詢時表示，南科三期現評估台糖新市看西農場約92公頃土地，產業用地約46公頃。

陳良基進一步表示，南科三期可行性評估報告已報院待審查。至於地點，先前評估好幾處，若政院沒有意見，的確將落腳看西農場。

陳良基並表示，南科三期開發必須配合產業願景，將定位為先進半導體聚落，台積電今年衝刺5奈米製程量產，南科3奈米廠則在整地中，科技部必須為台灣半導體未來發展預作準備。「台積電是引擎，」官員表示，很多上游公司隨著台積電新製程開展，計畫到南科設廠，這是南科三期預期引進產業，預估每年至少可創造400億元產值、5000人就業機會。

科技部原規畫南科三期要開發150公頃用地，據了解，後來評估看西農場位置條件之後，規畫縮小到92公頃。

位在台南新市「看西農場」九成以上為台糖用地，並緊鄰南科與樹谷園區，交通便利，林宜瑾表示，未來還須加強治水計畫及樹谷大道南延，此外，也希望能同步提升新市、善化等地生活機能，強化區域開發。

至於南科高雄橋頭園區現進行二階環評，陳良基表示，橋頭園區基地內滾水坪（地名），屬於泥火山地形，將保留劃為地質公園。橋頭園區目標是2021年開放讓廠商選地。

陳良基昨日詢答時表示，先前因應美中貿易戰台商回流潮，三大科學園區都已成立單一窗口，協助廠商排除五缺，這波受新冠肺炎疫情衝擊，有可能再迎回一波台商回台投資，台商若要建廠，最需要就是土地，三大科學園區現都有擴園區的計畫。