信驊首季營運持平 全年看好成長15%

伺服器管理晶片廠信驊今（4）日舉行法說會，董事長林鴻明表示，首季營運表現和去年第4季持平，預期第2季營收將有兩位數季增的表現，展望全年，在伺服器市場回溫下，全年成長幅度從10%，調升至15%。

對於市場關心的新冠肺炎疫情，董事長林鴻明說明，美中貿易戰爆發後，ODM客戶將伺服器的產線陸續遷離中國，移轉到墨西哥或是台灣，因此受影響程度較小，目前來看2月客戶的需求是有延遲，但沒有取消，預期首季持平，而訂單從首季延遲到第2季，因此第2季將有季增雙位數的成長。

信驊的主力產品為伺服器遠端管理晶片（BMC），2019年BMC出貨量為860萬套， 今年出貨有望成長10%的水準。

信驊去年第4季稅後純益2.32億元，季減0.43%，年增36.5%，每股純益6.82元，單季毛利率達62.5%；累計2019年全年合併營收24.84億元、年增15.36%，稅後純益8.31億元，年增21.13%，每股獲利為24.39元，延續2018年持續賺進2個股本，全年毛利率63.2%。

日前信驊也公告2月營收達2.43億元，月增4.83%，年增50.93%，累計前2個月營收4.75億元，年增28.48%，受惠伺服器客戶拉貨延續，2月營收仍較上月成長，並創下同期新高。