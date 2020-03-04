晶睿2月營收月增0.8% 表現符合預期

安控大廠晶睿（3454）今（4）日公佈2月營收，較上個月微幅增長0.8%，表現符合預期。

晶睿2月營收4.97億元，月增0.8%、年增13.4%。累計今年前2個月營收9.9億元，年減8.4%，表現符合預期。

晶睿先前因農曆年前提前備料，讓2月出貨正常，且因公司組裝基地位於台灣，因此避開新冠肺炎衝擊。

晶睿董事長陳文昌指出，儘管短期沒有影響，長期來看，因安控產業主要供應商都在中國大陸，如線材、鏡片供應等，若是疫情發展沒有控制下來，對晶睿也會有影響。

陳文昌指出，儘管短期有新冠肺炎影響，但整體安控產業仍正向發展，預期今年品牌及代工事業仍能維持成長，目標今年整年度營運交出優於去年表現。

根據IHS產業研究報告，安控產業五年複合成長率為8.3%，估計五年後市值有望再增50%，除監控產業外，包括AIoT、5G都是晶睿未來積極著墨的領域。