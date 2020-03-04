飛利浦旗艦劇院級65吋OLED大型顯示器 在台上市

具備震撼視覺畫面及劇院級音效的飛利浦65 吋OLED934大型顯示器，宣布在台灣上市。與Android相容的4K UHD結合飛利浦大型顯示器效能、吸睛外型設計，以及獨家B&W (Bowers & Wilkins) 所設計的專業喇叭，創造了無與倫比的視聽體驗。其流線極簡外型與懸掛式聲霸，不只大有看頭、更能感受壯闊聲效。

飛利浦電視表示，此款飛利浦OLED大型顯示器將OLED的鮮艷明麗畫面引領至全新視界。新世代的P5畫質增強引擎搭載Perfect Natural Reality處理，使畫質感受更能身歷其境。

飛利浦OLED934提供鮮明色彩，使黑色更加深邃，膚色更栩栩如生，且快速動作的場景更能如行雲流水般的顯示，畫面更能鉅細靡遺地以鮮活及銳利色澤呈現。飛利浦OLED大型顯示器的優質UHD認證為您喜愛的影音內容，提供4K UHD等級的觀影體驗。

飛利浦電視指出，採用杜比視界使觀賞者能享受與導演製作初衷時一致的對比、亮度及色彩。飛利浦HDR10+大型顯示器所呈現出來的影像更鮮活、具感染力。動態中繼資料使大型顯示器能即時調節亮度，無論是戶外藍天或燭光搖曳的寺院，顏色均能真實呈現，此外更擁有無可挑剔的對比度、完整保留原始細節。

飛利浦三面情境光源技術 (Ambilight) 使動態影像超越螢幕，創造沉浸式劇院級體驗。在大型顯示器邊緣周圍的智慧型LED燈能即時將畫面色彩投射至牆面及室內空間，完美營造環境光線氛圍，使動作更顯著、戲劇更具張力、遊戲刺激感充斥整個空間，音樂更因燈光秀而更顯悅目悅耳。