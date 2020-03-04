Appier添幫手 台大資工系教授任首席機器學習科學家

專注人工智慧（AI）新創公司沛星互動科技（以下簡稱 Appier ) ，今（4）日宣布延攬國立台灣大學資訊工程學系林守德教授，擔任首席機器學習科學家。

沛星表示，憑藉林守德在機器學習領域長達20年的資歷與豐富的產學研實務經驗，Appier將開拓在AI領域的創新應用，強化並擴展當前的產品組合，讓AI技術接軌市場需求並加速應用落地。

同時，Appier亦宣布捐贈 「台大電資學院 Appier AI 講座」，為全台首家捐贈 AI 講座計畫的企業，希望支持學院教授投入AI教學研究，而自2016年啟動的「Appier人工智慧與資訊科技頂尖研究獎勵計畫」至今也已贊助 104 位研究生站上國際學術舞台。

林守德是第三位加入Appier團隊的學者專家，專精AI、知識發現與自然語言處理，尤其擅長解決機器學習實務應用上的難題。任職於台大期間曾一手創立「台大機器發明與社群網路探勘實驗室」，並多次榮獲國內外知名學會頒發的最佳論文獎與優秀論文獎，擁有與業界超過50家公司合作的經驗。

Appier執行長暨共同創辦人游直翰表示，林守德博士是機器學習領域的頂尖人才，非常高興能延攬他加入Appier團隊，借重他在機器學習方面的研發與實務經驗以及與科學家團隊的合作，強化和擴展Appier既有的產品組合，使其更加契合市場的需求，讓企業客戶能夠第一線掌握創新的AI解決方案，以滿足業務發展或成效表現的要求，同時培養更多具國際競爭力的AI專才，展現Appier在AI技術方面的領先優勢。

林守德則表示，Appier提供一個極具吸引力的平台讓世界一流研究或科學家團隊得以貢獻所長，開發並運用業界最頂尖的 AI 和機器學習應用來解決業務上的挑戰。目前已和團隊展開密切的合作，帶領研究團隊落實技術整合同時更好地將產品創新與商業思維接軌，希望不只幫助企業解決問題，更能主動發現問題，為品牌創造更大的商機與價值。

台大副校長陳銘憲表示，AI的演進將帶來科技發展的典範轉移，探討具創新性的AI產業是全球科技界最重視的課題之一。台大非常鼓勵教授與業界開展更多交流，林守德博士不僅對教學研究充滿熱忱，更擅長銜接AI與機器學習的理論與實務，他的加入對Appier而言應會有所助益，也將以此良好的產學合作模式吸引更多優秀師資前來任教，對於學界或業界來說都是雙贏。

AI重塑人類對於未來的想像，從幾年前的探索如今已進入實際應用的成長爆發階段，導入不同的生活場景與商業命題中。今年是展望 AI 下一個十年的契機點，Appier藉此機會邀請陳銘憲代表學界，與Appier進行2020 AI 關鍵座談，一同就AI 在人才培育、現況發展、未來趨勢三個面向進行探討，闡述產學界在推動台灣人工智慧發展所作的努力。

預期軟實力的養成是下一波AI成長的關鍵，Appier也將持續提供平台幫助領域專家和年輕一輩的AI人才累積實務經驗，培養商業市場必需的即戰力和敏銳度。也期許在未來與學界建立更緊密的合作，結合雙方視角與力量，縮短學術研究與商業應用的距離，共同賦能台灣下一個十年的AI影響力。