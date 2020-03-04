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類似流感又可能無症狀 防範新冠病毒必知的5大重點

趨勢科技年度校園徵才 即將開跑

經濟日報 / 記者 蕭君暉/台北即時報導

即將畢業邁入職場的社會新鮮人們，面對琳瑯滿目的工作機會，到底該怎麼選，才能找到心目中理想的工作？趨勢科技表示，新鮮人職涯選擇，首重「發展性」與「挑戰性」，透過廣泛涉獵，進一步提升自己對大環境的敏銳度，才能在對的時間點抓住對的機會，同時也要讓自己對未來多些想像力，不害怕挑戰、不畫地自限，才能在起步階段為自己爭取到最大的成長利多。

影響未來科技應用發展的二「大」關鍵機會點正在發生，對於有志投入軟體和資訊安全領域的人才來說，更是不可放過：一、「大」勢所趨：目前全球IoT物聯網興起，5G 應用將擴大普及，不僅個人及企業對雲端服務使用率全面提升，各國政府更是加緊腳步推動相關基礎建設計畫，各種應用程式廣泛被開發使用，驅動快速開發營運的腳步，軟體人才站在科技發展的浪尖上，勢必將有更廣大的領域可發揮！

二、「大」有可為：隨著新科技興起，網路環境所面臨的資安風險大大升級，必需以更有效率、更即時全面的阻擋及回應方式，企業對資安解決方案及專業顧問需求迫切程度更甚於以往。根據國際資訊系統安全核準聯盟估計，全球網路安全勞動力需求增加了145％，全球資安人力缺口更達到了260萬！資安人才已成為現在及未來炙手可熱的職場之星。

社會新鮮人若想追浪起乘，就必須先要有預見浪頭的能力！過去30多年來，趨勢科技一直站在每波科技創新的浪頭上，從網際網路、雲端運算、IoT/IIoT至5G，一路創新，見證了IT時代的躍進，從防毒專家躍身成為全球資安巨人。

趨勢人資協理柯志宜表示：「技術的核心，是人！趨勢科技不僅擁有世界級的團隊，同時也是開放多元、包容與重視團隊精神的組織，期待趨勢人在鼓勵創意的工作環境下，對專業有熱情，也能樂在生活，因此成員招募除了具備專業能力之外，更看重未來的發展性以及對企業願景的認同度，需要具備自主、積極的人格特質，不怕挑戰，勇於追求改變，願意互助與互相尊重。」

趨勢強調「硬底子+軟實力」，不僅提供員工完整的技術訓練，還有最棒的社團文化，目前共有多達40個以上如熱音社、潛水社、籃球社…等活躍社團，歡迎願意接軌國際、與全世界優秀人才相互切磋的新血加入！

趨勢2020企業說明會活動將熱烈起跑！首場將在3月12日於中央大學舉行，並預計於3月18日臺灣科技大學、5月6日清華大學與同學見面。

資安 趨勢科技 雲端服務

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