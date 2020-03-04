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科技防疫契機 遠距教學、通訊診療夯

台灣醒報 / 記者林祐任╱台北報導

新冠肺炎雖造成經濟衝擊，卻也加速台灣數位經濟發展，包括遠距教學、遠距醫療以及其他結合物聯網和AI的科技。台大、東海等校的數位教學平台，已累績超過600門課程，慈濟、北醫等醫院也對居家隔離民眾提供通訊診療。立委高虹安提醒，台灣機電和資通訊模組供應鏈完整，可望促進機器人產業發展。

遠距教學顧及陸生

在遠距教學方面，高雄市鹽埕國中率先於2月10日錄製線上教學影片，方便學生開學前在家自主學習，包含國英數自社等5科，每集45分鐘共10集，學生和家長的反應大多良好。高雄市政府也推出結合直播、遊戲和數位學習的「達學堂」，現有教學影片超過2,350部，題庫超過1,500題。

至於大專院校，台科大早在2月中推出3堂「密集遠距課程」，修課時數為18小時還可抵1學分，特別的是，課後助教還會在臉書上帶領同學進行3小時的討論。台科大副校長莊榮輝表示，第一次討論便累積了400多則留言。

此外，為了顧及無法按時返校的陸、港、澳和南韓學生，近來各大學也紛紛推出遠距課程，例如台大、台師大與台科大共享的「NTUCOOL」數位教學平台，提供659門同步或非同步課程；東海大學也開設「i-Learn」網路教學平台，目前已有近700門課程。文化大學更考慮在之後的大學甄試中，採用「視訊面試」。

通訊診療各地上路

對於居家隔離或檢疫的民眾，遠距醫療是一大福音。花蓮的慈濟醫院早在2月中即推出通訊診療的服務，當衛生局通知居家檢疫與居家隔離民眾需要就醫時，轉診中心便會啟動通訊診療，此後全台各縣市的通訊診療也紛紛上路。花蓮慈濟醫院醫事室專員褚惠瑛表示，從掛號、指導民眾操作，再到批價、領藥等為一條龍的專人服務。

新竹中華大學開發出「送餐機器人」，可減少送餐人員直接接觸隔離者的風險。

銘傳大學資訊工程系也設計了「戴口罩提醒系統」，只需要電腦、Webcam和音箱，加上訓練標記累積精準度，便可以提醒民眾在特定場所戴口罩。新竹中華大學更開發出「送餐機器人」，減少送餐人員直接接觸隔離者的風險。

科技防疫

立委高虹安日前特別提出「科技防疫」的概念，若能在醫療院所導入物聯網、機器人技術，將可應用於污染器械、衣物、醫療廢棄物回收、病患或訪客生理量測、藥品餐食運送、環境消毒等，更有助於降低第一線醫療人員的感染風險。

高虹安強調，台灣在機電和資通訊模組供應鏈健全，包含工業電腦、控制器、伺服馬達、影像語音辨識系統等，可望促進台灣服務型機器人的產業發展。

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台科大 機器人 東海大學

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