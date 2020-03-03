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鴻海法說會釋利多，缺工議題解決了？背後還有另個更大隱憂

商業周刊 / 陳慶徽／商業周刊
鴻海董事長劉揚偉（中）。 圖／商業周刊郭涵羚
鴻海董事長劉揚偉（中）。 圖／商業周刊郭涵羚

摘要

1.鴻海今（3）日召開線上法說會，董事長劉揚偉揭曉外界最關注的復工狀況，表示目前中國廠區復工比率超過季節性需求50%，預計3月底前便可恢復季節性正常產能。

2.談及近期營收表現，劉揚偉表示，過去電子業通常是「五窮六絕」，但今年第一季感覺上已經變成了「二絕三窮」，第一、第二季恐出現顛倒表現，預計會出現訂單遞延現象。

3.即使未來中國復工率達100%，若南韓關鍵零組件斷鏈，全球電子供應鏈仍難以逃過無法生產的命運

肺炎疫情對全球製造業的影響，正在止血嗎？

「以現況來看，（疫情）似乎還沒有那麼大的影響。」鴻海董事長劉揚偉今（3）日在法說會上釋放利多，包括今年上半年營收可望跟去年持平，甚至小幅成長，以及3月底即可望恢復100％的季節性產能。

但其實仔細探究，劉揚偉的話中有玄機。

談到外界最關注的復工議題，劉揚偉表示，中國廠區人力復工比例，目前已超過「季節性需求」50%。依目前進度，3月底前應可恢復季節性正常產能。但，他同時也指出，因疫情影響消費市場，「傳統（電子業）都是五窮六絕，現在看起來是『二絕三窮』」。

意思是，目前中國廠區的復工比例，是市場需求最壞情況下，所需人力的五成。

法說會中便有與會者提問，3月底恢復「季節性產能100%」，若以第一季通常為電子業淡季推估，這「季節性產能100%」意指的實際產量，可否推算為真實全產能的20%至30%？ 對此，劉揚偉雖沒明確承認，但同意這樣的解讀方向。

一位不願具名的產業分析師透露，目前鴻海鄭州廠目前的復工率可能僅約兩成。

今日也傳出，為補足年後上工需求，鴻海在鄭州、太原和煙台廠祭出「防疫返崗激勵獎金」，從最初的人民幣3000元，一路提升到5250元（約合新台幣2.27萬元）。可見復工率仍不理想。

為什麼鴻海、特別是鄭州廠的復工率如此重要？

已儼然成為電子消費市場信心指標的蘋果iPhone，約有6成組裝量來自鴻海鄭州廠，甚至曾創下最高全球每兩支iPhone就有一支來自鄭州的紀錄。因此鴻海復工與否，可說是中國科技製造業復工狀況的觀察指標。

蘋果iPhone約有6成組裝量來自鴻海鄭州廠，甚至曾創下最高全球每兩支iPhone就有一支來自鄭州的紀錄。 路透
蘋果iPhone約有6成組裝量來自鴻海鄭州廠，甚至曾創下最高全球每兩支iPhone就有一支來自鄭州的紀錄。 路透

目前最理想情況是，疫情得以控制，鴻海在3月底便能恢復季節性產能，滿足市場相對低迷的需求，且全球科技製造業逐漸恢復正常。

一位不願具名的股市分析師認為，如同國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）認為中國GDP可能於疫情好轉後呈現「V型反轉」，未來科技產業需求，也可能觸底後V型反轉，「消費性電子產品需求會遞延，但不會消失。」

台新投顧副總黃文清也認為，儘管各大研調機構紛紛下修今年智慧型手機的出貨量，但，目前各項預估仍聚焦在上半年，若疫情不再擴大、甚至減緩，市場對手機的需求便有望在下半年隨5G題材回溫。

但，隨著確診病例持續在中國以外地區急遽增加，例如南韓已暴增至5816名確診病例，製造業情勢很可能往更壞方向發展。

很可能的結果是，即使中國疫情控制住、製造業復工率100%，全球電子製造業仍陷斷鏈危機。

因為韓國的「中間財」，也就是半成品、零組件，占出口總額約90%，全球最高，且在面板、記憶體等電子零組件占獨斷地位。

以智慧型手機所用的面板為例，根據研調機構IHS統計，三星的市占率全球第一，達40%，只看高階手機，如iPhone用的OLED面板，三星市占率更高達60%；而手機、桌上型電腦、筆記型電腦及許多物聯網裝置都不能缺少的記憶體，三星、海力士這兩大韓廠，合計市占率便超過70%。

意思是，就算鴻海產能恢復巔峰，但因零組件斷鏈，也可能無法生產。

外資瑞銀便認為：「韓國是全球生產鏈上一個重要的供給國。大規模的生產中斷，可能導致全球供應鏈遭遇進一步的顛覆性影響。」

劉揚偉在法說會上也坦言，由於疫情在全球擴散後，對全球經貿皆會有嚴重負面影響，目前鴻海不為此情況做假設。

全球化時代，疫情造成產業環環相扣、全球連動，「你的利多不是你的利多」。唯有肺炎這隻2020迄今最大黑天鵝在全球都獲控制時，電子製造業才能安心。

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