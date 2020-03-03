HTC VIVE擴展企業產品 推出新VIVE PRO EYE組合

HTC（宏達電）今天宣布推出全系列VIVE Pro Eye解決方案，為企業提供完整的VR產品組合以符合企業各種需求，例如教育訓練、消費者反饋和分析、以及注視焦點指向等。

HTC 執行長 Yves Maitre 表示，隨著擴增實境的商業使用案例逐漸成為主流並朝多元發展，全新的VIVE Pro Eye 組合系列將提供更多種方式，滿足當下最主要的 VR 使用案例。從製造業到醫療產業，從運輸業到設計領域，從商業到房地產，許多企業都已瞭解VR技術可帶來的價值。

VIVE Pro Eye具有配備最新眼球追蹤技術、高解析度視覺畫面、舒適的配戴性，以及精準的追蹤效能，提供了3個不同產品組合，可讓企業根據需求及使用情況選擇最佳組合產品。

VIVE Pro Eye系列新組合包括「VIVE Pro Eye 商用版」及「VIVE Pro Eye 商用–場域版」，提供企業用戶更完整的客戶支援服務包含企業保固及加速維修服務，以及搭配額外兩個定位器來獲得更大體驗空間的商用場域版組合產品。

Yves Maitre說，透過VIVE Pro Eye所提供的最佳模擬沉浸情境的VR培訓內容，可創造更深入的產品研究成果，並為其客戶和員工提供更直觀流暢與吸引人的體驗。