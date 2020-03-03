中華資安獲行政院肯定 續奪5A評鑑
中華電信今天宣布，子公司中華資安國際在108年行政院資安服務廠商評鑑中，拿下SOC監控、資安健診、滲透測試、弱點掃描及社交工程郵件測試5項資安服務，全數A級的最高評價。
中華電表示，中華資安國際獲得5A評鑑，是國內唯一連兩年獲得這項評等的資安服務廠商。
中華資安國際表示，評鑑受肯定的主因是中華資安國際提高資安檢測能力，將從滲透測試提升至紅隊攻防演練（Red Team）與紫隊監控服務（Purple Team）；為提高資安監控防護中心（SOC）的可視性，擴增納管雲端、網路、端點的託管偵測應變服務（MDR）；為了驗證資安防禦、應變的有效性，提供藍隊驗證服務（BAS），不但幫客戶防護資安，也幫客戶驗證防護的有效性。
中華資安國際為中華電信子公司，自民國107年起開始營運，目前已是國內最大的資安服務公司，近半年更挖掘超過10個以上的通用漏洞披露（CVE）重大弱點，更將營業領域從傳統的IT網路資安擴展至OT、物聯網與智慧製造等新興資安領域。
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