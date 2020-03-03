中華資安獲行政院肯定 續奪5A評鑑

繼蘋果、輝達下修第一季財測後，又一家重量級半導體外商調降目標。微控制器暨類比IC大廠微芯（Microchip）於美股盤後宣布下修第四季度（截至3月31日）財測，由於新冠肺炎疫情導致中國大陸復工速度低於預期、需求疲弱，微芯本季度淨銷售額季增由原預估2%至9%下修為持平。在半導體外商接連下修財報，可預期國內以大陸市場為主的半導體業者第一季恐難有好表現。

2020-03-03 14:32