全球經濟犯罪調查 資誠：35％屬消費者所為

全球經濟犯罪動輒傷害企業，資誠聯合會計師事務所今（3）日公布兩年一度的《2020全球經濟犯罪調查報告》，報告發現，近二年全球約有47％企業表示曾遭遇經濟犯罪，其中又以源自客戶、消費者的詐欺案件成長幅度最快，已從2018年29％成長到35％，比例達到最高。

資誠表示，過去兩年來，經濟犯罪率仍保持在歷史高點，2018年調查為犯罪率最高的一年，總體犯罪率達到49％；近二年則有47％全球企業表示曾遭受經濟犯罪事件，比例亦為近20年的第二高，相關損失總額達420億美元。

資誠指出，源自客戶及消費者的詐欺，在所有經濟犯罪事件中名列前茅(35％)，高於2018年的29％。受訪企業認為，源自客戶及消費者的舞弊與詐欺，和網路犯罪一樣，都是所有犯罪中最具破壞性的；消費者犯罪率成長最快的地區是中東地區，犯罪率從2018年36％，增加到本次調查47％；北美地區犯罪率則是從32％增加到41％。

資誠會計師劉國佑表示，經濟犯罪是一場永無止境的戰鬥，關鍵在於找出問題的根源，以預防和應對未來的經濟犯罪事件。無論是透過科技、新流程、技能培訓等，企業都可以從整體上強化打擊經濟犯罪的力道，有將近一半的企業透過實施及強化控制措施來因應經濟犯罪，其中60％的企業因此受益。

報告也發現，有近半數的受訪企業未針對所遭受的經濟犯罪事件進行相關調查，且僅不到三分之一的企業有向董事會呈報，但在這些有向董事會呈報經濟犯罪事件的企業中，有53％企業的處境因此獲得改善。

報告指出，在過去兩年曾遭受經濟犯罪的受訪企業中，有13％損失超過5,000萬美元（約新台幣14.97兆），就直接損失而言，反市場競爭、反壟斷的違法行為、內線交易、逃稅、洗錢、賄賂及貪汙是損失最高的五種經濟犯罪行為，有時甚至必須花費高額補救成本。

資誠《全球經濟犯罪和欺詐調查》每兩年進行一次，調查對象為來自99個國家的5000多個受訪企業。