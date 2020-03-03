宏達電防疫大作戰 員工餐廳改餐盒外帶供應

新冠肺炎疫情增溫，各大企業展開防疫大作戰，宏達電（2498）為降低室內群聚感染風險，規劃多項防疫措施，公共區域暫停開放以排除感染源，員工餐廳則是改以餐盒外帶供應，全面杜絕近距離接觸、飛沫感染的可能。

宏達電表示，因為餐廳、健身房及籃球場並非 HTC 獨用，為避免其他公司員工帶來不可控的感染源，春節假期後餐廳、健身房及籃球場等公共區域，目前持續關閉使用，恢復開放則視疫情發展而定。

宏達電指出，在員工餐廳方面，目前用餐區域暫不開放，廚房照常供餐但改為餐盒外帶供應，請同仁將餐食攜帶至自己的座位區食用，廚餘及餐盒的回收區暫設在各樓的茶水間。

負責供應餐飲的廚師及員工的防疫措施完全比照規定，備餐供餐時間會全程配戴口罩及手套，供餐後的餐台廚具檯面都以稀釋的漂白水消毒。宏達電強調，希望在防疫期間，能夠讓員工吃的安心、吃的健康。

宏達電說，雖然台灣尚未到社區大量的感染，僅是社區感染的零星案例，但是必須自行提升HTC的防疫措施，從3月2日起，相關的防疫措施將再升級，共同構建健康安全的工作環境。

宏達電說，在體溫量測上，全面量測每個人進入公司時的體溫；進入公司工作必須配戴口罩，開會或談話時也必須配戴口罩，難以配合者請向主管申請居家上班，宏達電表示，身體若有不適就不要進入公司工作才是正確的觀念，只要身體不適都應該請病假休養或申請WFH。