拓展企業市場 宏達電推出Vive Pro Eye商用版

宏達電（2498）今天宣布，推出全系列Vive Pro Eye解決方案，為企業提供完整的VR產品組合以符合企業各種需求，例如教育訓練、消費者反饋和分析、以及注視焦點指向等。

Vive Pro Eye系列新組合包括「Vive Pro Eye 商用版」及「Vive Pro Eye 商用–場域版」，提供企業用戶更完整的客戶支援服務包含企業保固及加速維修服務，以及搭配額外兩個定位器來獲得更大體驗空間的商用場域版組合產品。

宏達電表示，Vive Pro Eye具有配備最新眼球追蹤技術、高解析度視覺畫面、舒適的配戴性，以及精準的追蹤效能。Vive Pro Eye提供不同產品組合，可讓企業根據需求及使用情況選擇最佳組合產品。包括 Vive Pro Eye 商用版；Vive Pro Eye商用-場域版。

宏達電執行長梅特（ Yves Maitre） 表示，企業需要取得專為其特殊需求打造的多樣化設備與VR 解決方案組合，宏達電希望給企業客戶更多選擇，提供他們必備的工具與服務，將VR 融入企業運作，成為其密不可分的其中一項工具。隨著擴增實境的商業使用案例逐漸成為主流並朝多元發展，全新的Vive Pro Eye 組合系列將提供更多種方式，滿足當下最主要的 VR 使用案例。

目前Vive已獲不同產業及各種規模的企業用來培訓員工，包括製造業、醫療產業、運輸業、設計領域、房地產等，透過Vive Pro Eye所提供的最佳模擬沉浸情境的VR培訓內容，可創造更深入的產品研究成果，並為其客戶和員工提供更直觀流暢的體驗。

全新「Vive Pro Eye商用版」和「Vive Pro Eye 商用–場域版」即日起至3月15日，於全台宏達電銷售通路展開預購活動。