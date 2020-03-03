蘋果飆漲 蘋概三王齊揚同慶、市值合增2,203億

美股周一反彈大漲，蘋果股價狂飆上漲9.31%作收，激勵今（3）日台股開高，蘋概股表現亮眼，股王大立光領頭攻、終場收在4,580元，上漲200元、權王台積電（2330）收漲6.5元、鴻海收漲1.8元，蘋概三王齊漲，合計單日市值激增2,203.21億元。

美股在上周暴跌之後，周一反彈，道瓊工業指數狂飆上漲1,293.96點，收在26,703.32點，NASDAQ、S&P500、費城半導體指數也是上漲作收，蘋果股價大漲9.31%，台股蘋概股今日也是價量齊揚的攻勢。

日系外資最新報告表示，反映肺炎疫情衝擊，下修大立光2020年、2021年每股盈餘預估，分別為235.25元、263.18元，降幅分別為14.4%、5.6%，但重申買進評等，目標價則由5,500元下修至5,240元，預估股價仍有約19.6%的潛在上漲空間。

台股今日反彈大漲，大立光以4,555元開高，一度拉升至4,625元，終場收在4,580元，上漲200元，漲幅4.56%，成交量818張，今日市值增加268.2億元。

台積電也是上漲攻勢，早盤以318.5元開高，一度拉升至320元，終場收在317.5元，上漲6.5元，漲幅2.09%，成交49,523張，今日市值增加1,685.47億元。

鴻海在法說會前也是上漲攻勢，早盤以81.1元開高，一度拉升至82元，終場收81元，上漲1.8元，漲幅2.27%，成交34,669張，今日市值增加249.53億元。