宏碁董座陳俊聖：疫情造成供應鏈影響已逐漸降低

美國麻省理工學院以科技領域聞名，也培育出許多諾貝爾獎得主。每年，在麻省理工史隆管理學院舉辦的「亞洲商務會議」（Asia Business Conference）會邀請來自世界各地的企業領導人，分享不同產業的最新趨勢。

今年，史隆管理學院於2月29日周六舉辦「亞洲商務會議」（Asia Business Conference），院長大衛·斯密特雷恩（David C. Schmittlein）親至現場為活動開場，更邀請宏碁董事長陳俊聖及kyu Collective CEO、Interbrand創辦人柏金（Michael Birkin）擔任活動開講嘉賓，親自傳授企業轉型策略，分享宏碁如何運用雙重轉型再創營運高峰，更進一步指出宏碁如何因應全球疫情，為社會及人類福祉而努力。

過去，宏碁產品多以OPP（Open Price Point）打出高市佔率，但利潤有限，自2014年起陳俊聖接下執行長位子後，為扭轉局勢，專注財務數字、設定100天計劃，從洞悉公司優勢、切對隙縫市場，再到促進產品研發等；更在一年兩度的全球發表會上屢屢推出讓市場驚豔的創新產品，帶領宏碁轉虧為盈，創下新高。

陳俊聖分享：「10年來電腦產業面臨很大的轉變，筆電需求下滑、消費者使用習慣改變，讓宏碁的營收面臨很大的挑戰。然而，宏碁專注在既有的電腦優勢及散熱技術，更果斷停止虧損的手機及平板產品線，進一步提出雙重轉型策略，在核心本業上尋找新的隙縫市場，同時在新事業上發展多元成長動能。」宏碁在2016年推出Predator電競品牌，更在短短的3年內拿下多個市場第一；除此之外，宏碁更進一步透過電競市場的成功發掘另一個微趨勢─創作者市場。

宏碁創作者產品線ConceptD是透過電競使用者的使用習慣，進而發掘的隙縫市場，宏碁發現有50%的電競玩家會使用電競電腦打電玩外，也同時用於創作；更有高達15%的電競電腦使用者，不打電玩，僅用於創作。宏碁發現此市場需求，並於去年搶先產業推出ConceptD系列，承襲宏碁專利的散熱技術，搭配創作者在乎的外型設計，甫推出就造成業界品牌相繼跟進，奠定產業趨勢的領導地位。

陳俊聖不僅在核心事業上力求創新，在新事業更是全力以赴，除了已上市的建碁外，宏碁去年旗下兩家子公司安碁資訊上櫃、智聯服務登錄興櫃，今年的3月份展碁國際也預計將名列興櫃公司之一。

陳俊聖的雙重轉型策略引起MIT聽眾的共鳴，現場觀眾更針對目前新型冠狀病毒肆虐全球，宏碁將如何因應提出疑問。陳俊聖提出個人處世哲學：「不看問題，專注機會。」目前產業因疫情造成供應鏈的影響已逐漸降低，宏碁將持續掌握供應鏈的生產線，且積極開發訂單，迎接疫情回穩時的需求反彈。

同時，宏碁今年也將持續為環境資源、維護資訊安全而努力，包含投資綠色能源、落實產品回收、協助地區空污監測等，致力提供下一世代更美好的生活環境。