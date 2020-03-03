野村喊買雙雄 鏡頭股人氣噴發

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
大立光今天挾台股大漲、外資喊買，領軍鏡頭股衝高。 圖／券商軟體
大立光今天挾台股大漲、外資喊買，領軍鏡頭股衝高。 圖／券商軟體

台股今（3）日強彈，野村證券針對鏡頭一哥、二哥大立光玉晶光發布財測調整報告，預期雙雄第1季營收受到新冠肺炎衝擊，但第2季反彈可期，成長不變，加上短線股價已「跌過頭」，強力喊買，激勵雙雄大漲，連帶推升今國光、先進光等鏡頭股衝高。

野村表示，新冠肺炎將拖累大立光首季營收比前季大減四成，今年獲利短少近15%，但2、3、4季可望逐步好轉，目標價5,500元下調至5,240元，重申「買進」。玉晶光也是第1季壞、第2季好，目標價維持領先市場的668元。

野村證券科技產業分析師李佳伶指出，大立光產能集中在台灣，大陸復工延宕沒有任何影響，但大立光很多鏡頭出貨到中國，1、2季大陸手機境內銷量可能比去年同期大減三成和兩成，因此對大立光首季財測下調，長線鏡頭升級的效益看好不變。

野村日前下修今年大陸手機出貨12.5%至3.5億支，較去年出貨衰退8%，評估此將影響大立光本季營收季減42%，毛利率降到62.3%，但第2季營收看增26%，毛利率也重返66%。

對大立光各季營收的實際預測值，為105億、132億、199億及212億元，年每股純益（EPS）調整為235.3元。野村認為，對比本次財測降幅，大立光波段大跌12%，已跌過頭，價值浮現。

玉晶光鏡頭主要供貨iPhone，野村評估，第1季玉晶光營收將季減37%，較去年同期仍有2.1倍增幅；而且和大立光一樣，玉晶光第2季表現會躍進。

外資預估玉晶光營收逐季彈升，從第1季的23億到第3季54億元，兩季內翻倍成長；今、明年EPS挑戰27元、40元。

野村強調，玉晶光良率不斷提升，是蘋果鏡頭最佳的第二供應商，搭配ToF有望在新款iPhone亮相，玉晶光不畏疫情擴大資本支出，潛力無可限量。

知名分析師、天風證券郭明錤也針對鏡頭雙雄發看法，唱衰玉晶光有三挑戰，大立光比較好，但國內投顧也觀察，過去郭明錤曾唱衰大立光、看好可成，更早前又批評可成、力挺鴻準，迄今抱有可成、鴻準的投資人可能還套牢；有沒有兩把刷子？明眼人都清楚。

大立光 玉晶光 鏡頭

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