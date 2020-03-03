不只做口罩 「鴻海牌」口罩機即將登場

鴻海（2317）今（3）日舉行法說會，市場關心中國大陸廠區復工進度，鴻海為了加速復工進度，加速關鍵戰略物資口罩生產，目前為止「鴻海牌」口罩已生產約400萬個，除了生產口罩外，鴻海自行組裝的口罩機即將完工投入測試。

由於口罩供應充足與否，影響多少員工能復工，因此鴻海2月初已在深圳龍華廠區導入口罩產線，截至3月1日，鴻海自製口罩已達400萬個。

據悉，龍華廠區目前有5條一次性醫療用口罩及一條N95醫用口罩產線，目前鴻海在自行生產口罩後，與設備商緊密合作，第一台自行組裝的口罩機即將完工投入測試。

為了因應疫情全球擴散，鴻海不只在中國大陸生產口罩，台灣總部先前也有意增闢口罩產線，並預計於本月開始量產，同時，鴻海旗下夏普（SHARP）也計畫在日本國內設立產線，力拚日產50萬片口罩。