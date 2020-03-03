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中國復工情況令人擔憂 微芯調降首季銷售目標
繼蘋果（Apple）、輝達（NVIDIA）下修第1季財測後，又一家重量級半導體外商調降目標。微控制器暨類比IC大廠微芯（Microchip）於美股盤後宣布下修第4季度（截至3月31日）財測，由於新冠肺炎疫情導致中國復工速度低於預期、需求疲弱，微芯本季度淨銷售額季增由原預估2%至9%下修為持平。
在半導體外商接連下修財報，可預期國內以中國市場為主半導體業者第1季恐難有好表現。
微芯表示，美洲和歐洲的業務正朝著最初的期望發展，但擔憂新冠肺炎疫情發展，尤其在亞洲特別是中國需求疲軟，客戶重返工作崗位的速度低於預期，供應鏈比上次在2020年2月12日舉行的高盛技術和互聯網大會上，預期恢復正常運行的速度慢，因此，以目前評估，預計淨銷售額季增由2%至9%調整為持平。
由於微芯為全球知名微控制器及類比IC供應大廠，微芯下修財測反應對疫情憂心及中國復工真實情況，台灣半導體產業主要出口市場以中國大陸及香港為首，一年出口金額高達900億美元以上，復工不如預期，恐嚴重衝擊以中國市場為主半導體業者第1季營運表現。
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