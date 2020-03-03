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光電協進會：摺疊手機掀起UTG CPI保護膜戰爭

經濟日報 / 記者蔡銘仁／即時報導

由於去年包括三星、華為、OPPO、小米、摩托羅拉、Royole 等手機品牌都紛紛推出摺疊智慧手機， 因此摺疊智慧手機成為市場討論度最大亮點，也使可撓式面板軟性材料選擇上備受關注。

在過去沒有摺疊面板時，主要是用玻璃、PET／COP 為主，而目前摺疊面板採用可透光的透明CPI（Colorless PI）。

CPI在製程困難等級較高，如有任何灰塵沾附，產品的透光度會直接影響到，因此市場上CPI比PI價格貴出許多。而全球量產CPI廠商屈指可數，諸如供應三星的日商住友、可隆工業、鮮京化學（SKC）、三菱瓦斯化學（MGC）及台灣廠商達邁。今年達萬在銅鑼擴廠建置L6透明CPI光學級產線，預計下半年放量。

光電協進會（PIDA）產業分析師林政賢指出，根據Market Research Future調查表示，全球折疊式顯示市場在2017年有 9,100 萬美元的規模，在多重利多因素的催化下，2024年將達到15億5,500 萬美元的規模，年複合成長率近62％，預期未來可撓式顯示螢幕的應用市場會逐漸擴大到筆電及平板電腦市場。

在摺疊面板保護膜結構上的選擇，各家品牌廠商都選擇了不同的解決方案。三星採用單一 CPI 薄膜加上超薄玻璃（Ultra-thin Glass, UTG）作為保護膜；華為採用兩層 CPI 薄膜上貼附特殊保護層結構；摩托羅拉採用雙重 CPI 薄膜作為保護膜層。

光電協進會指出，製程上廠商最終還是希望移除CPI薄膜只採用超薄強化玻璃當作保護層，來降低物料成本，但目前生產良率還太低，因此短期內 UTG 還不具備取代CPI趨勢。

CPI 智慧手機 面板

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