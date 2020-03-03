強強聯手 台積電與博通宣布CoWoS合作

經濟日報 / 記者張家瑋／即時報導
全球兩大晶圓及IC設計龍頭台積電與博通形成強強聯手局面，就CoWoS平台展開合作，支援業界首創且最大的兩倍光罩尺寸（2X reticle size）之中介層，面積約 1,700平方毫米，此項新世代 CoWoS 中介層由兩張全幅光罩拼接構成，能夠大幅提升運算能力。 圖／聯合報系資料照片
全球兩大晶圓及IC設計龍頭台積電與博通形成強強聯手局面，就CoWoS平台展開合作，支援業界首創且最大的兩倍光罩尺寸（2X reticle size）之中介層，面積約 1,700平方毫米，此項新世代 CoWoS 中介層由兩張全幅光罩拼接構成，能夠大幅提升運算能力。 圖／聯合報系資料照片

晶圓龍頭台積電（2330）在CoWoS領域取得重要成就，宣布攜手博通強化業界首創兩倍光罩尺寸中介層之CoWoS平台，由於下一世代CoWoS技術大幅提升運算能力以支援先進高效能運算系統，更多的系統單晶片來支援先進的高效能運算系統，為準備就緒下一世代的5奈米製程技術提前鋪路。

CoWoS 是台積電晶圓級系統整合組合（WLSI）的解決方案之一，能夠與電晶體微縮互補且在電晶體微縮之外進行系統級微縮。

全球兩大晶圓及IC設計龍頭台積電與博通形成強強聯手局面，就CoWoS平台展開合作，支援業界首創且最大的兩倍光罩尺寸（2X reticle size）之中介層，面積約 1,700平方毫米，此項新世代 CoWoS 中介層由兩張全幅光罩拼接構成，能夠大幅提升運算能力。

台積電研究發展組織系統整合技術副總經理余振華博士表示，自從CoWoS平台於2012年問世以來，台積電在研發上的持續付出與努力讓我們能夠將CoWoS 中介層的尺寸加倍，展現台積電致力於持續創新的成果。在與博通在CoWoS 上的合作是一個絕佳的範例，呈現了台積電是如何透過與客戶緊密合作來提供更優異的系統級高效能運算表現。

台積電 博通 光罩

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