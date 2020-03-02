聯發科分紅 推估每位員工平均超過40萬元

IC設計大廠聯發科近期發放員工分紅，外界依照其去年下半的獲利表現來推估，這次2月分紅總金額約落在37億至38億元之間，平均每位員工分紅金額約40多萬元。

聯發科依照公司獲利與個別員工績效表現，分紅分為上、下半年兩次，於每年2月與8月發放，上半年的分紅於同年8月發放，下半年的分紅則於隔年2月發放。

聯發科的分紅政策是提撥20％獲利給員工，外界依照其每半年的稅前盈餘來反向推估，去年2月的總分紅金額約近30億元，去年8月的分紅總金額約30億元左右。

至於聯發科今年2月的分紅總金額，依照其去年下半的稅前盈餘約150億元來計算，估計約落在37億至38億元之間，以其可參與分紅員工數約8,000至9,000人來計算，這次員工平均約可分得40多萬元。

依照聯發科分紅總金額看來，呈現持續成長的局面，不過個別員工可領到的金額，按照其職等、薪資與考績等條件而有所不同。有該公司員工私下表示，今年2月領到的分紅，並沒有高於去年8月所領到的金額。