瀚宇博 今年逐步拉高網通、伺服器比重

PCB大廠瀚宇博德（5469）上週公布去年歸屬母公司淨利創高，在包含認列華新科股息與轉投資等挹注，近期公司董事會擬定現金增資發行普通股一案，瀚宇博也計畫，今年逐步拉高網通應用比重。

瀚宇博說明，公司在既有擅長的NB應用板基礎上，以高階商用機種及電競應用板為主要目標，且隨著5G進展引發的資通訊革命所帶動網通週邊的運用，逐步拉高網通產品的占比。

瀚宇博也指出，特別是公司目前開發的高板層數伺服器應用板，已逐步成為公司的主力產品。

瀚宇博德先前公布2019年合併財務報告，稅後淨利約32.32億元，年成長高達85%，其中歸屬於母公司業主權益的淨利約28.17億元，每股稅後純益6.05元，創歷史新高。

雖然去年外部存在美中貿易戰的干擾，但瀚宇博指出，去年藉著靈活的行銷策略與穩健的生產管理，生產力大幅提昇，加上銅價與匯率的雙重有利下，毛利率大幅拉高。