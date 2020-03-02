遠傳攜愛立信布建5G基地台 目標暑假開台

遠傳(4904)今(2)日宣布5G基地台選商結果由愛立信取得，將採購千餘3.5GHz頻段基站台，配合早已展開的5G核心和傳輸網路的布建，目標今年暑假開台；董事長徐旭東強調，5G競標不是只拿入場券，要做就要做最好的。

遠傳表示，5G首波競標結果日前出爐，遠傳取得3.5GHz及28GHz中高頻頻段各80MHz及400MHz，在兵家必爭的3.5GHz頻段中以20.3億元標到最嫩的魚肚當（魚前腹Otoro）絕佳位置。

徐旭東表示，「遠傳自2016年開始就率先成立全台第一個5G實驗室，5G進程一路領先，共創下9項5G第一的亮眼成績，每一次的挑戰與嘗試，都扎扎實實累積5G真功夫」。

他說，這次在5G競標中取得夢幻旗艦頻譜與堪稱魚身極品的魚肚當（魚前腹Otoro）絕佳位置，再加上已有的4G頻譜資源，讓遠傳用戶平均所分配到的頻寬資源為數一數二。徐旭東說強調，「遠傳只做最好的5G，讓每位遠傳用戶都能體驗到最好的5G服務，就是遠傳的承諾！」。

總經理井琪表示，「遠傳是務實的電信業者，不會說大話，用小錢。頻寬資源本就是商務應用的重中之重，從國際電信商的5G營運模式中也可確認，連續的80MHz 至100MHz才能提供用戶最佳的5G應用與佈局，和兼具深度與廣度的5G商務發展。由此次競標的結果來看，過去外界慣用的『電信三雄』稱謂，可能也將會走入歷史，畢竟取得80MHz以上的業者只有兩家」。