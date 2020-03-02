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上半年需求沒有下降跡象 立積：今年營運優於去年

經濟日報 / 記者張家瑋／台北即時報導
立積董事長馬代駿。 圖／聯合報系資料照片
立積董事長馬代駿。 圖／聯合報系資料照片

新冠肺炎衝擊全球製造業，立積表示，上半年需求沒有下降跡象，今年營運一定優於去年，今年在幾個應用面均有不錯斬獲。其中物聯網正急起直追，車用RFFE開始量產，WiFi／BT RFFE成功打入客戶並出貨，感測器應用也成功打入5Ghz與10G的智慧照明。

網通WiFi-5／WiFi-6持續取得博通AP，DSL與機上盒WiFi-6平台的參考設計；並取得寬騰達WiFi-6平台的參考設計；打入Netgear、Telefornica、ZyXe、 Humax、Turkish Telecom及華為等品牌客戶的WiFi6 方案。

另外，在手機部分，WiFi-5持續打入聯想、三星、LG智慧手機等使用高通與聯發科平台WiFi-5的方案。在Cable／DOCSIS開關則打入Commscope、 Sagemcom、Technicolor在數據機應用。手機SW／LNA則持續打入三星、聯想與 LG 智慧型手機新機種。

WiFi 智慧型手機 立積

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