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VMware發布創新戰略 保護全球數位化基礎架構

經濟日報 / 記者蔡銘仁／即時報導

全球企業軟體創新者VMware日前發布多項創新並推動其數位化企業原生安全性戰略。原生安全（Intrinsic security）使保護整個分散式企業中的關鍵應用程式和資料，變得更自動化、主動且無處不在。

VMware營運長暨客戶營運主管Sanjay Poonen表示，安全行業正迎來前所未有的挑戰性且令人激動人心的時刻。精心設計的攻擊、安全威脅、漏洞和乘虛而入正變得日益普遍並無止無休。隨著雲端、新應用、遍佈的移動裝置、物聯網和邊緣資料的出現，這一問題將越來越棘手。

因此，Poonen認為，必須擁有一種全新的網路安全性原則，一種內建、統一、以上下文為中心的策略，「我們相信最佳的策略和方法就是實現原生安全性，説明企業利用跨任何應用、雲端和裝置的基礎架構及獨特功能，更好地保護全球的數位化基礎架構，覆蓋從網路、端點、工作負載、身份認證到雲端。」

美國參議院聯邦信用社系統架構師Mark Fournier表示，他們為成員提供一流的金融服務。 VMware使團隊能夠在不斷演化的攻擊環境中持續交付創新、推進數位化轉型並確保資料安全。VMware提供且保護數位化基礎架構的優異能力，讓他們身處一個網路安全紮根企業內部而非外部附加的環境中，因此更有信心比新型威脅先行一步。

VMware在今年RSA資訊安全大會上發佈的創新，包括全新VMware Advanced Security for Cloud Foundation；對VMware Carbon Black Cloud的多項改進；全新VMware Secure State自動修復功能，跨雲環境自動執行操作並主動降低風險。

資料洩露的破壞性與日俱增，經常導致數十億美元的市值蒸發，讓上市公司的首席執行官們失去工作。因一台伺服器遭入侵而造成損失的情況十分罕見，攻擊者在定位、收集和洩露敏感性資料時，通常需要從一個威脅點橫向（東西向）移動，貫穿整個資料中心，整個過程通常長達數月之久。

大多數安全專家瞭解這一點，卻難以充分保護其資料中心。VMware委託Forrester 開展的一項調查顯示，75％的受訪者依賴邊界防火牆（perimeter firewalls），但73%的受訪者認為他們現有的東西向流量沒有得到充分保護，因而東西向安全控制必須區別於傳統的邊界（南北向）安全措施。

VMware正憑藉全新VMware Advanced Security for Cloud Foundation，專門應對內部資料中心的安全挑戰，其中包括VMware Carbon Black 技術、配備Web Application Firewall功能的VMware NSX Advanced Load Balancer和VMware NSX Distributed IDS / IPS。

每款產品都針對資料中心專門設計，共同組成一套獨特、全面的資料中心安全解決方案。此外，三款產品都將緊密集成至VMware vSphere資料中心工作負載的行業標準中，讓整個工作負載生命週期具備世界級安全性。

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