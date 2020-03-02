穩坐智慧音箱龍頭 亞馬遜2019年拿下近三成市佔率

亞馬遜持續稱霸智慧音箱市場，根據市調機構Canalys最新報告，在2019年第四季，亞馬遜以31.7%市佔率拿下寶座，為相關供應鏈仁寶（2324）、鴻海（2317）代工業務增添柴火。

據Canalys報告顯示，亞馬遜旗下智慧音箱Echo系列產品2019年第四季出貨1,560萬台，市佔率達31.7%，持續坐穩智慧音箱龍頭寶座;從2019全年來看，亞馬遜智慧音箱出貨3,730萬台，市佔率達29.9%。

亞馬遜智慧音箱長期由鴻海代工，隨著銷量不斷增長，以及亞馬遜不斷更新產品線，仁寶於後期加入代工供應鏈，目前亞馬遜訂單由鴻海、仁寶分食。

智慧音箱與大部份消費性電子產品不同，硬體並不是最大重點，聲控服務好壞及支援APP是否豐富才是重點，在這兩大前提下，讓智慧音箱服務具有明顯地域侷限，目前仍以美國、中國為兩大市場。

法人預估，隨著亞馬遜持續優化APP服務，及打入更多新市場，可望穩住智慧音箱龍頭寶座，有利相關代工廠仁寶、鴻海代工業務。

在其他廠商方面，受惠於推出更新版的Nest Mini智慧音箱及強勁的B2B交易生效，Google在2019年第四季出貨量達到1,250萬台，從前兩個季度銷售不振到重回第二名位置，市佔率達25.3%。全年市佔率則達19.1%。

排名第三到第五的廠商皆為中國大陸廠商，分別為百度、阿里巴巴及小米，2019年市佔率依序為13.9%、8.9%和7.1%，年出貨量皆有明顯增長。

累計2019年全球智慧音箱出貨1.25億台，比2018年成長60%，在百度等巨頭力推下，中國智慧音箱出貨量呈現「井噴」，從2018年的2,190萬台到2019年已跳升至5,200萬台。

Canalys預測，受到新冠肺炎疫情影響，預期2020年第一季中國智慧音箱的銷量將較去年同期下滑22%，不過，一旦疫情有好轉跡象，第三季的智慧音箱市場可能變得更好。