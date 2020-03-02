快訊

台旅遊團遭「遣返」 同機確診者是鑽石公主號以色列人

沒人敢搭郵輪...日本有郵輪公司撐不下去 宣布破產重整

穩坐智慧音箱龍頭 亞馬遜2019年拿下近三成市佔率

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導
亞馬遜持續稱霸智慧音箱市場，根據市調機構Canalys最新報告，在2019年第四季，亞馬遜以31.7%市佔率拿下寶座。（路透資料照）
亞馬遜持續稱霸智慧音箱市場，根據市調機構Canalys最新報告，在2019年第四季，亞馬遜以31.7%市佔率拿下寶座。（路透資料照）

亞馬遜持續稱霸智慧音箱市場，根據市調機構Canalys最新報告，在2019年第四季，亞馬遜以31.7%市佔率拿下寶座，為相關供應鏈仁寶（2324）、鴻海（2317）代工業務增添柴火。

據Canalys報告顯示，亞馬遜旗下智慧音箱Echo系列產品2019年第四季出貨1,560萬台，市佔率達31.7%，持續坐穩智慧音箱龍頭寶座;從2019全年來看，亞馬遜智慧音箱出貨3,730萬台，市佔率達29.9%。

亞馬遜智慧音箱長期由鴻海代工，隨著銷量不斷增長，以及亞馬遜不斷更新產品線，仁寶於後期加入代工供應鏈，目前亞馬遜訂單由鴻海、仁寶分食。

智慧音箱與大部份消費性電子產品不同，硬體並不是最大重點，聲控服務好壞及支援APP是否豐富才是重點，在這兩大前提下，讓智慧音箱服務具有明顯地域侷限，目前仍以美國、中國為兩大市場。

法人預估，隨著亞馬遜持續優化APP服務，及打入更多新市場，可望穩住智慧音箱龍頭寶座，有利相關代工廠仁寶、鴻海代工業務。

在其他廠商方面，受惠於推出更新版的Nest Mini智慧音箱及強勁的B2B交易生效，Google在2019年第四季出貨量達到1,250萬台，從前兩個季度銷售不振到重回第二名位置，市佔率達25.3%。全年市佔率則達19.1%。

排名第三到第五的廠商皆為中國大陸廠商，分別為百度、阿里巴巴及小米，2019年市佔率依序為13.9%、8.9%和7.1%，年出貨量皆有明顯增長。

累計2019年全球智慧音箱出貨1.25億台，比2018年成長60%，在百度等巨頭力推下，中國智慧音箱出貨量呈現「井噴」，從2018年的2,190萬台到2019年已跳升至5,200萬台。

Canalys預測，受到新冠肺炎疫情影響，預期2020年第一季中國智慧音箱的銷量將較去年同期下滑22%，不過，一旦疫情有好轉跡象，第三季的智慧音箱市場可能變得更好。

智慧音箱 亞馬遜 鴻海

延伸閱讀

台股重挫 鴻海受累跌破80元

小摩送暖 七理由挺鴻海

亞馬遜賣家 庫存拉警報

先睹為快！　亞馬遜升級版無人生鮮超市新開幕

相關新聞

郭明錤點名玉晶光面臨三大挑戰 恐不利今明年營運

天風證券分析師郭明錤最新報告表示，玉晶光(3406)今明年的營運恐受到短中長期三大結構挑戰，今年上、下半年及明年的營收與...

庫克信心喊話 蘋概股開盤後逆勢翻紅

新冠肺炎疫情擴大至全球多國，市場恐慌情緒高漲之際，蘋果執行長庫克信心喊話，稱中國工廠已陸續復工，激勵蘋果股價上周五止穩反...

穩坐智慧音箱龍頭 亞馬遜2019年拿下近三成市佔率

亞馬遜持續稱霸智慧音箱市場，根據市調機構Canalys最新報告，在2019年第四季，亞馬遜以31.7%市佔率拿下寶座，為...

倉和太陽能網版市占業績看升 股價飆漲停創高

網版廠倉和市占率與業績可望同步攀高，吸引買盤湧入，股價表現強勁，一度漲停，達新台幣321元，創上櫃來新高價

雙鴻大陸廠復工優於預期 拚3月中全部就位

散熱模組廠雙鴻大陸各廠區產能陸續恢復後，目前手機均熱板及熱管生產重鎮廣州廠的產能已恢復到6成以上，重慶廠超過7成，復工狀...

手機PC出貨下修 外資：供應鏈獲利恐年減2成

受新冠肺炎疫情影響，亞系外資調降2020年全球智慧型手機及PC出貨預估值13%、5%，預期整體供應鏈獲利將年減10%至2...

iPhone組裝進度影響 玉晶光3月鏡頭出貨看減

蘋果（Apple）iPhone組裝復工進展備受關注，分析師預估，iPhone組裝復工要到今年第2季才會顯著改善，玉晶光3...

井琪：5G競速 遠傳彎道超車

遠傳總經理井琪表示，遠傳已經彎道超車，與中華電信並列第五代行動通訊（5G）雙雄，未來鎖定「消費者數位生活」與「企業智慧轉型」雙主軸，要成為電信二哥。

垂直專網…打好基礎

遠傳總經理井琪表示，遠傳相當看重5G時代的政府及企業市場，三年前從科專開始，布局各種資通訊解決方案，即使當下無法獲利，但是，該投入的資源都沒少。

這一次…井琪的專業凌駕賭性

5G位置競標前，電信業進入博弈的關鍵24小時，「專業經理人」的井琪打敗「賭性堅強」的井琪，最佳用戶體驗一步都不能讓，花20.3億元買保險，確保遠傳的頻譜位置，拿下心中最肥嫩的「魚前腹」。

5G肯定賠錢？ 專家：數位轉型求生

台灣５Ｇ第一波競標上月底以一千四百二十一點九一億元結標，創下全球第三高的「天價」，在結標記者會上，ＮＣＣ代理主委陳耀祥再次誓言「穩定資費」。專家直言，資費戰之下「電信業者肯定賠錢」，在每用戶平均收入（ＡＲＰＵ）不斷下滑的危機下，業者勢必要「數位轉型」，尋求生機。

5G新商機…跨國合作找商業模式

台灣的網路普及率、行動數據運輸量，與App消費力全球都名列前茅，但大部分的App消費都流入國外，部分學者認為國內仍缺「軟實力」。金庫資本總經理丁學文則認為，掌握５Ｇ商機，台灣不用搶做App，應專心發揮專長，與國際合作，找出正確的商業模式。

熱門新聞

不妙！疫情衝擊 勞動基金1月慘賠312.8億元

出口競爭優勢岌岌可危 台韓匯率指數「死亡交叉」逼近

史無前例黑天鵝 「經濟漢光演習」啟動？

振興消費 抵用券擬取代折扣券

振興券擬直接抵用不折扣 面額大於夜市券

疫情衝擊 電子業Q2訂單敲不定

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。