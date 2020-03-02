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這一次…井琪的專業凌駕賭性

經濟日報 / 記者 黃晶琳

5G位置競標前，電信業進入博弈的關鍵24小時，「專業經理人」的井琪打敗「賭性堅強」的井琪，最佳用戶體驗一步都不能讓，花20.3億元買保險，確保遠傳的頻譜位置，拿下心中最肥嫩的「魚前腹」。

取得3.5GHz頻譜是進入5G戰局的門票，好位置則是讓各家公司5G頻譜發揮最佳效益的關鍵。在各種頻譜位置的討論中，外界看到的是魚頭設備不成熟，魚尾會干擾衛星，魚肚最乾淨，設備最成熟。

但事實上，中華電信與遠傳還得面對5G頻譜與4G手機互相干擾的問題，就是所謂的「二次諧波頻率干擾」。

中華電信搶黃金魚肚，除確保最早開台，就是要避開二次斜波頻率干擾，確保充分發揮90M大頻寬效益。

外界曾臆測，如果5G位置標到魚尾段，遠傳拿下的80M頻寬效能將大幅衰減20%，如此一來，砸大錢拿到的頻寬恐大受影響。

井琪說，遠傳同仁評估影響效能跟用戶體驗約5%，但是對5G服務來說，不能讓任何用戶有任何不開心的用戶體驗。

井琪形容自己其實是賭性堅強的人，過去在美國，曾到拉斯維加斯坐上賭桌玩21點，通常跟莊家對賭時，自己的牌不錯，如果莊家拿的牌很好，會提供所有玩家一次買保險的機會，可以拿一個較小的資金買保險，一旦莊家贏了，損失只有買保險金額，但是可保住自己賭金。

井琪笑說：「我從來不買保險，我是賭性堅強的人。」

但是談到位置競標策略，身為專業經理人的井琪，肩負帶領遠傳面對5G戰役，井琪說，於私她是「賭性堅強」，於公則是「不敢賭」，畢竟已經花了400多億元標頻寬，一定要確保位置不會掉到有干擾的區域，即使相互干擾，影響用戶體驗狀況只有1%也不行。

5G 保險金 遠傳

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