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垂直專網…打好基礎

經濟日報 / 記者黃晶琳／台北報導

遠傳總經理井琪表示，遠傳相當看重5G時代的政府及企業市場，三年前從科專開始，布局各種資通訊解決方案，即使當下無法獲利，但是，該投入的資源都沒少。

她說，企業客戶的營收更要靠一個個案子累積，要耕耘一至二年以上，這樣的基礎非一蹴可幾，也非同業現在開始投入就能追上。

井琪認為，5G的企業市場，傳統的電信傳輸只是底層基礎，結合大數據、人工智慧及物聯網，加上軟體設計，形塑成物聯網平台、創新應用、資料分析等，打造各種解決方案及不同的商業模式。

井琪強調，遠傳在5G垂直專網上已經打好基礎，在九個實驗場域（PoC）建設14個基地台開始實驗，也簽下一個垂直專網合約，遠傳在5G專網的發展可望愈走愈順，也會比其他業者快一點、好一點。

現在遠傳九個5G的PoC專案，涵蓋半導體、製造業、零售業、遠距醫療及與政府的合作案，5G進駐全家便利商店的科技概念2號店，已經成為智慧零售的產業指標，攜手高醫、慈濟、亞東醫院打造的5G遠距醫療服務，更是全台第一。

業界關注的5G企業專網商機，井琪表示，遠傳推出從網路切片到整體專網建設等四個解決方案，搶下一個半導體關鍵客戶後，也吸引相關半導體企業及供應鏈對於5G專網的積極詢問。

遠傳規劃今年投入5G的資本支出超過60億元，井琪表示，第一階段5G建設除因應消費者需求，也會兼顧企業客戶專網需求，從九個PoC場域出發，初期以3.5GHz為主，未來28GHz頻段也將加入。

她認為，目前還在5G發展的初期，5G創新應用也剛萌芽，網路建設投入從今年到明年都是很好的時間點，接下來要準備足夠資本，觀察市場反應與需求來做調整。

5G 遠傳 半導體

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