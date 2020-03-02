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井琪：5G競速 遠傳彎道超車

經濟日報 / 記者黃晶琳／台北報導
遠傳電信總經理井琪 記者林俊良／攝影
遠傳電信總經理井琪 記者林俊良／攝影

遠傳總經理井琪表示，遠傳已經彎道超車，與中華電信並列第五代行動通訊（5G）雙雄，未來鎖定「消費者數位生活」與「企業智慧轉型」雙主軸，要成為電信二哥。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供
5G頻譜競標結束，遠傳以430.42億元拿下3.5GHz黃金頻譜的80M頻寬，僅次於中華電信的90M，在5G競賽的起跑點上，展現絕佳企圖心。在位置競標中，遠傳以20.3億元，拿下心中最肥嫩的「魚前腹」，更在28GHz取得400M，頻譜競標策略與搶進消費者與企業市場兩大策略主軸相呼應。

井琪表示，頻譜之於電信業者，就像建商要擁有土地，標金比預期高很多，但也如預期有業者退出市場。她認為，過去電信產業是一大（中華電信）、兩中（台灣大、遠傳）、兩小（台灣之星、亞太電信）。

從5G競標結果來看，井琪認為，5G產業已經形成大聯盟與小聯盟，大聯盟是擁有90M頻寬的中華電信及擁有80M頻寬的遠傳，小聯盟則是台灣大（60M）與台灣之星（40M），遠傳在5G起跑點上已經彎道超車，打好與中華電信並列5G雙雄的基礎。

井琪指出，5G頻譜成本太高，超出各家預期，好處是在5G市場裡，大家會更理性地投入更多資源做創新服務，拉抬5G服務的價值，而非做價格破壞者。

進入5G時代，電信營收思維也要大轉向。她表示，從4G時代開始，電信業者營收就不僅侷限於傳統語音及數據營收，更加入數位加值；5G時代則要打造環繞著消費者的行動數位生活圈，提供更豐富多元的服務。

井琪認為，智慧手機誕生，打造許多人沒想到的創新服務，從供給端創造需求，5G時代可望複製一個新的循環，有更多創新服務來刺激需求，隨著AR（擴增實境）、VR（虛擬實境）終端產品愈來愈成熟，可望刺激消費者需求，因此對於5G市場抱持樂觀態度。

井琪也期待5G帶動遠傳營運表現，她分析，4G資費已是跳樓價，消費者也很清楚，不會期待電信業者「跳兩次」，5G資費會走向合理及正常水準，搭配高傳輸速度、低延遲及多元創新服務，一開始消費者可以直覺感受速度的不同，還要加入更多創新加值服務，可望拉抬消費端的營收貢獻。

至於未來電信業之間的合縱連橫，井琪認為，5G策略第一步是優先開台，等5G服務上軌道，再思考策略合作的各種可能。

5G 中華電信 遠傳

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