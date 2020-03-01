獲電子大廠青睞 台灣區塊鏈新創揪伴打國際盃

台灣區塊鏈新創公司國際信任機器（ITM）近期獲手機晶片大廠聯發科投資，將拓展國際市場，目前ITM正與電子五哥等級大廠合作，未來可望大幅提升供應鏈的資料驗證效率，加快生產流程。

ITM成立於2019年1月，提供區塊鏈擴容解決方案及區塊鏈IC整合技術，能以一個由數字組成、大小只有32Bytes的數位「指紋」來驗證100萬筆資料。如果要確認資料是否被竄改，只需驗證數位指紋是否相符即可，藉此大幅降低驗證資料的運算需求和資料傳輸量。

目前ITM與高通、微軟、台灣大哥大等大廠都有合作專案正在進行，例如台灣大哥大已經與ITM合作空氣品質偵測器專案，把環境偵測結果的數據上傳到區塊鏈，未來有機會導入智慧電表、水表、瓦斯表等相關應用。

ITM執行長暨共同創辦人陳洲任接受中央社記者採訪指出，ITM目前合作公司約10家左右，會慎選下一階段的深入合作對象，包括交易數量龐大、傳統信任機制不容易做資料驗證的產業。以能源產業為例，若結合ITM解決方案，電廠可透過硬體直接確認綠電來源、降低管理成本。

陳洲任也透露，ITM正在與台灣電子五哥等級的大型集團洽談合作，在供應鏈導入區塊鏈資料存證，確保生產資料不被竄改，且客戶能夠隨時上區塊鏈查詢原本數據，有助加快整體生產流程。目前合作的大型集團先在台灣做生產驗證測試，如果可行的話，未來有機會擴大導入全球廠房。

他表示，ITM目前員工規模約10人，走精兵策略，把精力放在底層技術開發，未來考慮往日本、美國尋找合作夥伴，以大型系統整合商（SI）為主。