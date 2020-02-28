台杉物聯網基金投資美商迪思比，加速3C與車用市場發展

看好消費性產品搭載聲控應用趨勢及高階音訊處理的市場需求，台杉投資於去（2019）年底領投專注於高階嵌入式數位音訊開發應用的DSP Concepts（美商迪思比公司）。

迪思比這次B輪投資的共同投資者包括BMW i Ventures（A輪領投後續投B輪），及Sony Innovation Fund、MediaTek Ventures、Porsche Ventures以及ARM IoT Fund。投資者涵蓋國際知名消費型電子產品、汽車、半導體等產業鏈，預期可加速DSP Concepts於3C產品與車用市場上的發展。台杉投資將藉由此次投資全力協助該公司在亞洲佈點開發。

台杉表示，從手機、智慧家電、智慧音箱、穿戴裝置、無線耳機到汽車電子，聲控介面已成為新一代消費性電子產品的配備。做為國際消費電子產品市場發展指標的美國CES年度展，聲控應用自2018年以來已成為「智能」消費性電子產品中的基本功能。

為提高語音指令的靈敏度及凖確性，台杉投資這次領投的DSP Concepts最新開發出音訊演算智能軟體：TalkTo，是針對高噪環境所設計的前端音訊處理演算法（包括雜訊抑制、迴聲取消、 波束賦形等等）。運用高端的麥克風處理及機器學習技術，可在多音源、高噪音的環境下，達到大幅減噪並清楚傳達語音指令。

不僅是音訊處理相關演算法，DSP Concepts 更推出了適用於各項產品音訊運用的一站式處理系統方案：Audio Weaver，Audio Weaver使用上如同拼樂高，透過簡單易懂的圖像式使用者介面，工程師可以自行設計、拼裝出各家產品特有的音訊效果。

Audio Weaver所設計的音訊效果，已可直接搭載在各大晶片廠的晶片上，包含意法半導體（STMicroelectronics）、 聯發科、高通、德州儀器（Texas Instrument）、恩智浦半導體 （NXP） 等等，成功運用於超過4,000萬台的各式產品設備上，如GoPro相機、保時捷、特斯拉車用音響裝置等等。

台杉投資說，台灣從汽車、手機、精密機具有完整的產業鏈及硬體開發組裝的強項，未來若能在產品開發設計時，同時配備高效能演算的音訊軟體功能，將可增加產品終端價格並做出市場區隔。藉由這次領投DSP Concepts B輪募資，希望串連該公司在音訊軟體演算的研發技術，應用於台灣不同產品的上游生產鏈，提升台灣廠商在音訊處理的能力。