台杉物聯網基金投資美商迪思比，加速3C與車用市場發展

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導

看好消費性產品搭載聲控應用趨勢及高階音訊處理的市場需求，台杉投資於去（2019）年底領投專注於高階嵌入式數位音訊開發應用的DSP Concepts（美商迪思比公司）。

迪思比這次B輪投資的共同投資者包括BMW i Ventures（A輪領投後續投B輪），及Sony Innovation Fund、MediaTek Ventures、Porsche Ventures以及ARM IoT Fund。投資者涵蓋國際知名消費型電子產品、汽車、半導體等產業鏈，預期可加速DSP Concepts於3C產品與車用市場上的發展。台杉投資將藉由此次投資全力協助該公司在亞洲佈點開發。

台杉表示，從手機、智慧家電、智慧音箱、穿戴裝置、無線耳機到汽車電子，聲控介面已成為新一代消費性電子產品的配備。做為國際消費電子產品市場發展指標的美國CES年度展，聲控應用自2018年以來已成為「智能」消費性電子產品中的基本功能。

為提高語音指令的靈敏度及凖確性，台杉投資這次領投的DSP Concepts最新開發出音訊演算智能軟體：TalkTo，是針對高噪環境所設計的前端音訊處理演算法（包括雜訊抑制、迴聲取消、 波束賦形等等）。運用高端的麥克風處理及機器學習技術，可在多音源、高噪音的環境下，達到大幅減噪並清楚傳達語音指令。

不僅是音訊處理相關演算法，DSP Concepts 更推出了適用於各項產品音訊運用的一站式處理系統方案：Audio Weaver，Audio Weaver使用上如同拼樂高，透過簡單易懂的圖像式使用者介面，工程師可以自行設計、拼裝出各家產品特有的音訊效果。

Audio Weaver所設計的音訊效果，已可直接搭載在各大晶片廠的晶片上，包含意法半導體（STMicroelectronics）、 聯發科、高通、德州儀器（Texas Instrument）、恩智浦半導體 （NXP） 等等，成功運用於超過4,000萬台的各式產品設備上，如GoPro相機、保時捷、特斯拉車用音響裝置等等。

台杉投資說，台灣從汽車、手機、精密機具有完整的產業鏈及硬體開發組裝的強項，未來若能在產品開發設計時，同時配備高效能演算的音訊軟體功能，將可增加產品終端價格並做出市場區隔。藉由這次領投DSP Concepts B輪募資，希望串連該公司在音訊軟體演算的研發技術，應用於台灣不同產品的上游生產鏈，提升台灣廠商在音訊處理的能力。

半導體 軟體

延伸閱讀

名人書房／高尚偉智慧共享 改變經濟模式

茂矽去年每股虧2.56元 搶攻車用市場營運可望回升

陳其邁：透過AI演算法 可加速找到新冠肺炎解方

監院調查台杉案 未發現自肥也未收取過高管理費

相關新聞

5G智慧手機 摺疊、雙螢幕為市場注活水

今（2020）年全球裝置成長主要動能來自5G智慧手機，不過，個別產品技術趨勢亦有亮點，在三星、華為等智慧手機大廠去（2019）年推出摺疊手機後，今年預計會有更多品牌投入市場。同時，華碩、微軟去年揭曉雙螢幕NB，今年有更多廠商推出新機種響應，為傳統的PC產業帶來新的成長動能。

政策驅動 太陽能族群今年可望陽光普照

台灣太陽能產業廠商過去幾年在全球競爭下，營運表現普遍處於長期低檔水準，不過，政府在國內市場持大力推動情況下，今（2020）年國內太陽能市場可望持續大幅成長。

穿戴產品 蘋果營收最佳助攻

雖然蘋果主力產品iPhone銷售量成長性今（2020）年遇到挑戰，不過，看好穿戴式設備與服務營收的部門持續成長，尤其是蘋果持續推新出新的服務，諸如App Store、Apple Music、Apple Pay與Apple News的服務之外，更推出全新的遊戲訂閱Apple Arcade及串流媒體Apple TV+的兩大服務，大幅提升用戶黏著度與創造驚人的現金流能力。

5G手機 今年全球裝置出貨主旋律

雖然有新冠肺炎疫情干擾，但中長期5G題材還是帶來成長；今（2020）年個人電腦（PC）、平板將重回衰退走勢，但在5G手機供給增加下，可望帶動新一波換機潮，讓今年全球裝置出貨量將回溫。

穿戴銷售 研調：今年衝515億美元

研調機構Gartner預測，全球穿戴式裝置的銷售金額持續大幅成長，統計去（2019）年銷售金額約為405億美元，年成長25%，展望今（2020）年銷售金額將再創新高且突破500億美元關卡，預估今年全球銷售金額將持續成長27%、來到515億美元。

Google：希望續與華為合作

外電報導，Google向美國政府提出申請，希望繼續與華為合作，為華為智慧手機提供GMS行動服務。美國對華為的禁令，衝擊華為智慧手機海外市場的銷售，若能繼續預載GMS，將有助華為在歐、亞等海外市場出貨，助攻台積、大立光等供應鏈業績。

微軟降財測 重創PC鏈

微軟26日表示，受新冠肺炎疫情蔓延影響，調降本季個人電腦（PC）營收預測。法人指出，微軟是全球PC作業軟體龍頭，其下修本季PC營收預測，意味市況挑戰大，宏碁、華碩、緯創、和碩、仁寶、廣達等台灣PC鏈也難逃衝擊。

仁寶加速復工 重金搶人

組裝廠要復工出貨，在大陸搶人獎金節節高。仁寶昆山廠內薦獎金高達人民幣5,000元（逾新台幣2.2萬元），仁寶重慶廠也祭出高額獎金搶人，最高可獲得人民幣4,400元（約新台幣2萬元），包括緯創、和碩與鴻海等，之前也宣布在新冠肺炎爆發後，罕見祭出高額獎金要人。目前組裝廠人員復工到崗率依然偏低，為加速復工，重金吸引員工回流。

庫克唱旺AirPods 台廠強心針

蘋果執行長庫克26日主持年度股東大會時表示，看好穿戴式應用的AirPods和Apple Watch等相關產品今年營收不錯，估計今年全年來自穿戴產品的營收將超過400億美元（逾新台幣1.2兆元）。法人認為，庫克看好穿戴裝置後市，廣達、仁寶、康控-KY等台灣供應鏈可望受惠。

5G晶片大戰 演變為三強爭霸

全球5G晶片大戰可能由雙雄對決轉為三強爭霸局面，聯發科、高通先後發表5G旗艦晶片後，市占排名第三的中國大陸紫光集團展銳在近日的春季線上發布會發表最新5G虎賁T7510處理器，並搭載於海信F50智慧型手機，搶攻5G中階機種的企圖心強烈。

電信三雄繳清5G標金 國庫千億落袋

電信業者衝刺5G開台，中華電信、遠傳、台灣大本周陸續上繳5G標金，國庫千億元標金落袋，中華電信力拚7月開台，已下單採購5G設備；遠傳將在近期完成採購，搶第3季開台。台灣大昨（27）日中午繳清306.56億元頻譜標金，強調會全速開台。

台積開發新節能系統 估年省1.8億度電

台積電領先業界開發出人工智慧冰水系統節能系統，截至上月底，已有12座晶圓廠導入系統，估計一年可節省1.8億度用電量，減少9.5萬噸排碳量。

熱門新聞

Google：希望續與華為合作

疫情蔓延全球 學者點出對台三大影響

寶成示警：裕元工業上半年營運將受新冠疫情衝擊

微軟降財測 重創PC鏈

仁寶加速復工 重金搶人

庫克唱旺AirPods 台廠強心針

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。