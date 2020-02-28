不怕新冠肺炎 法人估茂達今年仍成長

經濟日報 / 記者鐘惠玲/台北即時報導

近期有新冠肺炎疫情，打亂不少電子業供應鏈，不過電源管理IC廠茂達（6138）的供應鏈約八成都在台灣，影響不大。法人估計，即使上半年該公司客戶需求受到耽擱，應只會遞延一些時日，下半年展望仍不錯，全年業績依然有望成長。

茂達去年合併營收為45.45億元，年減6.2％，前三季歸屬母公司業主淨利為2.47億元，年減21％，每股純益為3.52元。

茂達今年1月合併營收為4.14億元，年增2.1％，由於去年2月有農曆新年假期，因此法人認為，該公司2月的業績還是有機會呈現年成長。目前評估茂達的客戶需求並沒有消失，只是有可能因為疫情影響而遞延，第1季業績雖然估計季減，但還是有機會呈現年增。

疫情 營收 新冠肺炎

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