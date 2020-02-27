這蛋形座椅要去坎城展出！ 結合體感與虛擬實境超震撼

看電影，如果坐的椅子是蛋狀流線形，可以360度轉動，加上沉浸式聲音、觸覺和嗅覺系統，將是怎樣的「體感」視聽娛樂多元化震撼！智崴集團與美商Positron攜手合作，創出這樣的體感座椅「Voyager」，將在5月12日至23日到坎城電影節中展出。

智崴集團總經理歐陽志宏表示，智崴打造大型體感設備已居全球市占率第一，近年來在小型平台研發和數位內容製作上的腳步也未曾停歇，今年在政府幫助下，讓智崴的體感技術能與虛擬混合實境電影結合，並有幸獲邀在2020年坎城影展中展出，期待讓世界看到台灣體感科技強大的實力。

高雄市經發局長伏和中說，過去2年大力推動體感科技產業的基礎下，透過「前店後廠」營運機制、商務媒合拓展、產業人才培訓及體感研發補助等各項措施，成功協助企業發展各式應用服務，今年政策目標更放眼國際市場，希望為產業帶來更大的突破與發展；智崴集團即為107年獲補助廠商之一，致力發展體感座椅設計及相關六軸研發技術，今年再牽線美商Positron，相信未來將有更多精彩與豐富的創新作品問世。