亞太電信搶用戶 168元上網吃到飽

回憶過去的創業經驗，唐燦弼說，他和很多台灣科技產業的前軰一樣，來自新竹的交通大學，在從交大的電子工程系及電子研究所畢業之後，隨即投入當時正蓬勃發展的科技產業，並在1986年和幾位夥伴共同創立全技半導體公司...

2020-02-27 13:38