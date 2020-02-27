亞太電信搶用戶 168元上網吃到飽
亞太電信表示，電信合約將到期，消費者還在盤算哪邊有優惠的資費方案可申辦。亞太電信數位門市27日起至3月10日針對新申辦及攜碼用戶，推出88元、138、168 元三種吃到飽方案，網外、市話超過分鐘數，每分鐘1元，上網和語音都優惠，還可依自己需求，選擇最適資費。
亞太電信表示，月租168元方案，享不限速上網吃到飽，網外、市話通話送80分鐘，超過分鐘數，每分鐘1元，高速上網不設限，行動娛樂任你行。月租88元、138元輕量吃到飽方案，每月分別贈送8、10 GB網路傳輸量，超量享3、12 Mbps上網吃到飽，網外及市話通話送20、200 分鐘，超過分鐘數，每分鐘1元，不論瀏覽網頁、臉書或影音，大部分的網路使用行為，均可自由暢行。
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