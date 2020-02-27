中華電信5G網路 協助新冠肺炎隔離區通信無死角

近期因應新冠肺炎，政府火速設立九個專屬隔離區，中華電信表示，以科技協助政府防疫更上層樓，27日以5G+Mesh Wi-Fi最新科技，解決光纖布線施工困難問題，迅速布署防疫隔離區的高速無線上網需求；在隔離區週邊布建5G 大頻寬大容量基地台（AAU），運用5G黃金頻譜3.5GHz頻段，迅速提供隔離區5G涵蓋。

中華電信表示，另於隔離區室內布署家用4x4MIMO Mesh AP，免布線施工，啟動Mesh Wi-Fi自組網功能，提供室內無死角Wi-Fi全覆蓋與自動漫遊服務。

中華電信表示，經過測試，在5G＋Mesh Wi-Fi提供的上網環境下，5G手機極速可測得1.4Gbps，Wi-Fi上網極速達586Mbps。如同5G極速同樣高效率，區內5G訊號涵蓋，從5G AAU裝設至室內Mesh AP進場布建，到建設完畢效能調校只用1天時間，機動又快速；讓檢疫者於隔離區內通信暢通無阻，享受如同在家般寬頻上網服務，人隔心不隔，紓解受隔離壓力。

中華電信進一步說明，由於新型冠狀病毒（COVID-19）疫情爆發，中華電信自農曆春節起，即不斷投入技術及人力協助政府進行各項防疫工作，確保疾管及醫療單位通信保障，包括寬頻專線升級、行動基地台優化、24小時監控、即時派工處理障礙等各項工作，確保各級防疫機關通信品質，並支援防疫隔離區通信設備建設，第一時間配合施作固網寬頻、Wi-Fi、4G/3G行動網路的建設和品質改善工作，全力動員協助政府防疫。

後續中華電信將持續關注疫情發展、防疫需要，適時推出5G遠端視訊，提供遠端醫療服務，在隔離區內架設5G遠端視訊系統，協助醫療人員透由視訊了解檢疫者健康狀況，在人員不接觸情況下，進行診斷、體溫量測讀值等工作，減少接觸風險，提高隔離檢疫成效。