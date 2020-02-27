外資大買這檔防疫股 權值股仍是提款機

台股今（27）日收11,292.17點，三大法人賣超301.6億元，尤以外資賣超232.24億元最多，統計已連續6個交易日賣超台股，今日買賣超前十大個股來看，仍持續由權值股提款，但買超標的則朝向防疫及個股題材，其中買超恆大（1325）2,918張，居買超第四名；台積電則是連續十天遭到賣超。

美股持續下跌，台股今日開震盪走低，權值股走弱，指數一連失守11,400點、11,300點，終場以11,292.17點作收，下跌141.45點，成交量2,013.42億元；三大法人賣超301.6億元，其中外資及陸資（不含外資自營商）賣超232.24億元，投信賣超9.99億元，自營商賣超（合計）59.35億元。

台股月線、周線都是連二黑，外資已連續六天賣超，合計賣超1,061.59億元；統計外資今日賣超前十大依序是元大S&P原油正2、台積電、新光金、鴻海、元大台灣50、開發金、聯電、元大S&P石油、永豐金、光寶科等，仍以權值股居多。

外資單日賣超台積電24,122張，累計連十賣，合計賣超16萬1,888張，台積電今日收在316元，下跌2.5元，跌幅0.78%；本周下跌9元，跌幅2.77%；鴻海也遭到外資賣超15,986張，連二賣，今日以80.3元收盤，下跌0.8元，跌幅0.98%。

群益長安基金經理人王耀龍表示，新冠肺炎疫情短期對市場信心造成衝擊，也影響總體經濟需求，後續仍需持續關注各國疫情擴散的情況，但此波疫情導致的下跌並非由經濟面因素所造成，因此中長線來看並未改變基本面循環向上的格局。

他說，近日外資雖賣超台股，新台幣卻逆勢走揚，顯示外資賣超但沒有馬上匯出，應是欲觀察市況而定，若疫情未明顯惡化，不排除出現回補契機，另一方面全球通膨仍處於低檔，各國央行寬鬆政策陸續出台，市場流動性充足，也都有助支撐風險性資產表現，因此對於台股中長期表現仍不看淡。

證券分析師張陳浩表示，台股今日爆量，推估應是三天連假效應，投資人擔憂美股及疫情的發展，不願意抱股過周末，目前在強勢股如被動元件、矽晶圓等漲價題材股走弱、美股下跌及疫情的不確定性下，建議投資人可多保留現金，伺機等待買點。