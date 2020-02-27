快訊

韓國新天地教會是什麼來頭？外媒曝內幕：龐大又富裕

外資大買這檔防疫股 權值股仍是提款機

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

台股今（27）日收11,292.17點，三大法人賣超301.6億元，尤以外資賣超232.24億元最多，統計已連續6個交易日賣超台股，今日買賣超前十大個股來看，仍持續由權值股提款，但買超標的則朝向防疫及個股題材，其中買超恆大（1325）2,918張，居買超第四名；台積電則是連續十天遭到賣超。

美股持續下跌，台股今日開震盪走低，權值股走弱，指數一連失守11,400點、11,300點，終場以11,292.17點作收，下跌141.45點，成交量2,013.42億元；三大法人賣超301.6億元，其中外資及陸資（不含外資自營商）賣超232.24億元，投信賣超9.99億元，自營商賣超（合計）59.35億元。

台股月線、周線都是連二黑，外資已連續六天賣超，合計賣超1,061.59億元；統計外資今日賣超前十大依序是元大S&P原油正2、台積電、新光金、鴻海、元大台灣50、開發金、聯電、元大S&P石油、永豐金、光寶科等，仍以權值股居多。

外資單日賣超台積電24,122張，累計連十賣，合計賣超16萬1,888張，台積電今日收在316元，下跌2.5元，跌幅0.78%；本周下跌9元，跌幅2.77%；鴻海也遭到外資賣超15,986張，連二賣，今日以80.3元收盤，下跌0.8元，跌幅0.98%。

群益長安基金經理人王耀龍表示，新冠肺炎疫情短期對市場信心造成衝擊，也影響總體經濟需求，後續仍需持續關注各國疫情擴散的情況，但此波疫情導致的下跌並非由經濟面因素所造成，因此中長線來看並未改變基本面循環向上的格局。

他說，近日外資雖賣超台股，新台幣卻逆勢走揚，顯示外資賣超但沒有馬上匯出，應是欲觀察市況而定，若疫情未明顯惡化，不排除出現回補契機，另一方面全球通膨仍處於低檔，各國央行寬鬆政策陸續出台，市場流動性充足，也都有助支撐風險性資產表現，因此對於台股中長期表現仍不看淡。

證券分析師張陳浩表示，台股今日爆量，推估應是三天連假效應，投資人擔憂美股及疫情的發展，不願意抱股過周末，目前在強勢股如被動元件、矽晶圓等漲價題材股走弱、美股下跌及疫情的不確定性下，建議投資人可多保留現金，伺機等待買點。

外資 台積電 台股

延伸閱讀

台股2月月線收黑　法人提醒短線謹慎操作

外資續賣台股 三大法人合計賣超301.6億元

台股收跌141.45點、月線連二黑 三大法人賣超301.6億

台股失守11,300點 迸量逾2,000億

相關新聞

封裝廠面臨斷料危機 多個新擴產能投產推遲三個月

據集微網先前報導，在中國本土三大封裝廠中，保守估計至二月中旬至少共有1.3萬名生產工人沒有返廠復工，給復工產能的提升帶來很大掣肘。雖然有封裝廠考慮增加員工倒班次數和工時，逐漸提升產能，但原輔材料緊缺，使得封裝廠正面臨不確定的斷料風險。

3倍工資、一線員工流失率30% 封測廠春節難開工

今年春節，新冠病毒爆發引發一系列連鎖反應，連帶半導體產業也遭受不可預估的影響，其中尤以封測廠商的復工狀況廣受業界人士關注。

蘋果推StudioPods？ 可能受惠的是…致伸科

消息人士透露，蘋果在今（2020）年的春季發表會，可能將首次推出耳罩式無線耳機，將與現在正熱銷的博士（Bose）、森海塞爾（SENNHEISER）等耳罩款式的頂級耳機互別苗頭。法人研判，蘋果新款耳機最有可能合作的台廠應是致伸科（4915）旗下的子公司 Tymphany。

5G會戰 紫光殺入 聯發科遭夾擊

5G晶片大戰由雙雄爭霸轉為三強對決局面，繼聯發科（2454）、高通先後發表5G旗艦晶片，並搭載於品牌客戶最新款智慧型手機後，市占排名老三的中國紫光展銳不落人後，於春季線上記者會發表最新5G虎賁T7510 5G處理器，並搭載於海信電子F50智慧型手機，積極搶攻5G中階機種企圖心強烈，紫光展銳加入戰局後，聯發科腹背受敵，宣告5G三分天下局面。

利機3主力產品 訂單能度高

半導體材料通路商利機（3444）表示，近日市場關注新冠肺炎疫情對產業衝擊情況，該公司表示，目前客戶需求不變，訂單沒有明顯變化。

宸鴻切入摺疊機 拐點向上

雖然，前季TPK-KY（3673）營運轉盈為虧，且本季受到疫情等大環境逆風因素干擾，不過，公司看好年中可望切入摺疊式手機供應鏈，整體營運獲利向上的拐點已到。

德微去年EPS 2.3元 擬配1.3元現金

二極體廠德微（3675）公告去（2019）年財報與盈餘分配，去年稅後純益1.12億元，每股純益為2.3元，年度獲利及每股獲利均寫下近三年新低，主要受公司去年遷廠影響。

43歲賺到第一桶金退休 看勝利組怎麼二次創業

回憶過去的創業經驗，唐燦弼說，他和很多台灣科技產業的前軰一樣，來自新竹的交通大學，在從交大的電子工程系及電子研究所畢業之後，隨即投入當時正蓬勃發展的科技產業，並在1986年和幾位夥伴共同創立全技半導體公司...

遠傳繳頻譜標金 拚Q3開台

遠傳昨（26）日繳清5G頻譜標金，並將5G事業計畫書及資通安全維護計畫送交國家通訊傳播委員會（NCC），力拚在第3季開台。

晶片雙雄戰火 燒向中階市場

驍龍865是高通的旗艦級5G晶片，已接獲不少訂單，接下來市場關注驍龍765系列產品，還有聯發科天璣800等中階產品在5G市場的成績單，以及後續的5G晶片價格走勢。

5G晶片搶單 高通贏首回合

晶片大廠高通於美國時間25日公布，5G旗艦晶片驍龍865獲得十多家手機業者於第一波上市的5G智慧型手機採用，而採用高通產品的5G PC也將於今年推出。由於目前聯發科5G晶片僅有OPPO一家品牌採用，高通取得明顯優勢。

2020全球名家瞭望／孟特：數位服務崛起 誰來把關

數位科技正持續改變全球經濟的樣貌。大數據、運算能力提升、雲端為基礎的系統結合之下，催生了新服務，且迅速改變現有各行各業。連接不同用戶群的平台，為全世界消費者帶來線上搜尋、社交媒體、電子商務。

熱門新聞

台積電徵才讓求職者「跪求內推」 網酸：過了10年起薪不變

拍板！防疫隔離補償估10-13萬人可申請 初擬每人每日800-1000元

華新轉投資寶德決議聲請破產 估損失16.8億

太陽能黯淡 寶德聲請破產

壽險撿便宜 悄悄加碼台股

理專若要你做這五件事 金管會喊「很母湯」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。