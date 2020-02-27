LG年度新機LG V60 ThinQ 5G 3月起開賣

LG 電子今天發表年度新機LG V60 ThinQ 5G，並推出升級版雙螢幕配件，3月起於北美、歐洲、亞洲的主要市場開賣。

LG表示，LG V60 ThinQ 5G擁有 6.8 吋 OLED 螢幕，搭載兩顆後置鏡頭與一組飛時測距 （ToF, Time of Flight） 感應器，其中包含一顆 6,400 萬畫素主鏡頭，以及 1,300 萬畫素廣角鏡頭，也是 LG 首款支援 8K 高畫質影片錄製功能的裝置。

LG 行動通訊部門總裁 Morris Lee 表示，LG 策略在於推出與眾不同的 5G 裝置，以滿足隨著全球 5G 市場日益成熟而增長的顧客需求。 LG V60ThinQ 5G 結合雙螢幕配件，期吸引 5G 時代熱衷創作、消費、分內容分享的消費者。

LG指出，除全新相機與創新影片技術外，這款新機搭配四顆高效能麥克風可收錄四面八方的聲音，並排除周遭環境影響，實現逼真音訊體驗。LG V60ThinQ 5G 支援 Voice Bokeh 功能，能將使用者聲音與背景雜音分離，使內容創造者可以全神貫注於作品，並降低多餘噪音。升級的 Dual Screen 採用更纖薄的 OLED 面板，重量維持跟前代一樣輕盈便攜。