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談富士康上萬員工復工防疫 鍾南山這樣說

經濟日報 / 記者尹慧中/台北即時報導

鴻海富士康集團在大陸廠區有秩序復工，並已聘請著名呼吸病學專家鍾南山擔當集團新冠肺炎防疫及復工總顧問，鍾南山今日在廣州市政府新聞發布會上回應提問也提及富士康上萬員工復工防疫進展。

鍾南山說，「現在正是複工回流高峰。我們的預測模型顯示，回流之後會出現一個新高峰，今天是27號，我們預測的高峰還沒有出現。目前乘坐火車等交通工具都要經過檢查，病毒的傳播規律自然就會被打斷，所以我們復工是要復工，但一切都要在嚴格的防控措施之下。」

鍾南山也說，「比如說，富士康有幾萬員工在3,000平方米大的地方復工，我們採取的做法是，工人要做雙檢測，一個是核酸檢測，另一個是做IgM檢測。」

此外，鍾南山提到，「工廠內所有的水龍頭、下水道都要非常通暢。現在沒有任何證據表明病毒經消化道傳播，所以還是要做好呼吸道的防護。」

富士康

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