三星Galaxy Buds+真無線藍芽耳機 3月上旬開賣

台灣三星電子今日宣布Galaxy Buds+真無線藍牙耳機正式在台上市，Galaxy Buds+擁有AKG專業調校雙動態揚聲器、智慧降噪三麥克風、22小時超長續航力，將推出「琺瑯黑」、「月光白」以及「水玉藍」三色，建議售價5,490元，於3月上旬起在全台三星體驗館、三星智慧館、三星商城及三大電信、網路平台通路陸續上市。

根據市場調查資料顯示，真無線藍牙耳機的全球銷售表現持續看好，預估自2019至2023五年間，銷售額可由130億美元成長至272億美元，快速翻倍成長。

台灣三星表示，Galaxy Buds+搭載AKG專業調校音效及雙動態揚聲器，強化高音與低音表現，相較上一代Galaxy Buds驅動單體加大38%，讓音質表現更清晰。可連續11小時播放音樂不間斷，搭配無線充電盒使用，即可享有22小時的聆聽樂趣。消費者輕觸耳機即可播放或暫停音樂、雙擊則能聆聽下一首曲目、結束或接聽電話，更可自定義觸控板功能，調節音量大小。