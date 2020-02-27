快訊

打破單日新高！南韓新增171例新冠肺炎確診 單日累計505例

王思平嫁牙醫樂當「李太太」 婚紗照曝光帥尪小臉蛋

瞄準宅經濟 台灣大攜Riot Games攻5G電競商機

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

台灣大（3045）今（27）日宣布與發行《英雄聯盟（League of Legends）》的遊戲開發商Riot Games簽署合作備忘錄，成為Riot Games所開發遊戲在台灣、香港、澳門的獨家代理合作夥伴，跨出布局5G、電競遊戲第一步，未來將打造電競上下游產業鏈生態系。

台灣大表示，與Riot Games異業聯盟，將建立屬於《英雄聯盟》的新宇宙，預計4月底率先由承襲《英雄聯盟》世界觀、在全球電腦與手機雙遊戲平台上架的《符文大地傳說》卡牌遊戲，擔任首發先鋒。

台灣大總經理林之晨表示，很榮幸能與Riot Games合作，迎接5G世代，首重「速度」的電競遊戲，將是台灣大體現未來5G、創造亮點價值不可或缺的一環。在5G超高速、低延遲網路支持下，不僅遊戲開發走向更多元甚至朝雲端邁進，帶動玩家體驗再升級，加上近期全球疫情擴大宅經濟逆勢爆發，遊戲產業成長後勢看好。

他指出，透過5G網路特性，加上台灣大過去累積豐富遊戲營運經驗，可望為Riot Games玩家帶來最極致的飆網快感與遊戲體驗。台灣大獨家代理Riot Games的第一支《符文大地傳說》卡牌遊戲已在封測階段，預計4月底正式開放下載。

Riot Games東南亞、香港與台灣區總經理Justin Hulog表示，手遊產業發展潛力無窮，這次與台灣電信業領先品牌合作，令人興奮。Riot Games花費許多心力，評估有能力提供玩家優質服務的合作夥伴。台灣大不僅承諾將提供玩家最佳遊戲體驗，同時更擁有綿密周延的網路服務、市場洞察與新創服務能量。

Riot Games成立於2006年，2009年發行《英雄聯盟》，創下全球每月活躍玩家超過1.5億名、高峰時段超過750萬人同時在線的驚人紀錄，也開啟全球電競賽事運動化、職業電競戰隊成立的風潮，即使《英雄聯盟》發行迄今已逾10年，仍為全球電競玩家最愛的遊戲之一。

台灣大 電競 英雄聯盟

延伸閱讀

響應抗疫活動 中華電信、台灣大提供14天免費影音包

疫情燒宅經濟夯 農委會補助電商賣農產

佈局5G跨足電競 台灣大獨家取得Riot Games遊戲代理權

《符文大地傳說》將由Riot與台灣大哥大共同發行 台港澳預計今年推出

相關新聞

封裝廠面臨斷料危機 多個新擴產能投產推遲三個月

據集微網先前報導，在中國本土三大封裝廠中，保守估計至二月中旬至少共有1.3萬名生產工人沒有返廠復工，給復工產能的提升帶來很大掣肘。雖然有封裝廠考慮增加員工倒班次數和工時，逐漸提升產能，但原輔材料緊缺，使得封裝廠正面臨不確定的斷料風險。

3倍工資、一線員工流失率30% 封測廠春節難開工

今年春節，新冠病毒爆發引發一系列連鎖反應，連帶半導體產業也遭受不可預估的影響，其中尤以封測廠商的復工狀況廣受業界人士關注。

蘋果推StudioPods？ 可能受惠的是…致伸科

消息人士透露，蘋果在今（2020）年的春季發表會，可能將首次推出耳罩式無線耳機，將與現在正熱銷的博士（Bose）、森海塞爾（SENNHEISER）等耳罩款式的頂級耳機互別苗頭。法人研判，蘋果新款耳機最有可能合作的台廠應是致伸科（4915）旗下的子公司 Tymphany。

5G會戰 紫光殺入 聯發科遭夾擊

5G晶片大戰由雙雄爭霸轉為三強對決局面，繼聯發科（2454）、高通先後發表5G旗艦晶片，並搭載於品牌客戶最新款智慧型手機後，市占排名老三的中國紫光展銳不落人後，於春季線上記者會發表最新5G虎賁T7510 5G處理器，並搭載於海信電子F50智慧型手機，積極搶攻5G中階機種企圖心強烈，紫光展銳加入戰局後，聯發科腹背受敵，宣告5G三分天下局面。

利機3主力產品 訂單能度高

半導體材料通路商利機（3444）表示，近日市場關注新冠肺炎疫情對產業衝擊情況，該公司表示，目前客戶需求不變，訂單沒有明顯變化。

宸鴻切入摺疊機 拐點向上

雖然，前季TPK-KY（3673）營運轉盈為虧，且本季受到疫情等大環境逆風因素干擾，不過，公司看好年中可望切入摺疊式手機供應鏈，整體營運獲利向上的拐點已到。

德微去年EPS 2.3元 擬配1.3元現金

二極體廠德微（3675）公告去（2019）年財報與盈餘分配，去年稅後純益1.12億元，每股純益為2.3元，年度獲利及每股獲利均寫下近三年新低，主要受公司去年遷廠影響。

43歲賺到第一桶金退休 看勝利組怎麼二次創業

回憶過去的創業經驗，唐燦弼說，他和很多台灣科技產業的前軰一樣，來自新竹的交通大學，在從交大的電子工程系及電子研究所畢業之後，隨即投入當時正蓬勃發展的科技產業，並在1986年和幾位夥伴共同創立全技半導體公司...

遠傳繳頻譜標金 拚Q3開台

遠傳昨（26）日繳清5G頻譜標金，並將5G事業計畫書及資通安全維護計畫送交國家通訊傳播委員會（NCC），力拚在第3季開台。

晶片雙雄戰火 燒向中階市場

驍龍865是高通的旗艦級5G晶片，已接獲不少訂單，接下來市場關注驍龍765系列產品，還有聯發科天璣800等中階產品在5G市場的成績單，以及後續的5G晶片價格走勢。

5G晶片搶單 高通贏首回合

晶片大廠高通於美國時間25日公布，5G旗艦晶片驍龍865獲得十多家手機業者於第一波上市的5G智慧型手機採用，而採用高通產品的5G PC也將於今年推出。由於目前聯發科5G晶片僅有OPPO一家品牌採用，高通取得明顯優勢。

2020全球名家瞭望／孟特：數位服務崛起 誰來把關

數位科技正持續改變全球經濟的樣貌。大數據、運算能力提升、雲端為基礎的系統結合之下，催生了新服務，且迅速改變現有各行各業。連接不同用戶群的平台，為全世界消費者帶來線上搜尋、社交媒體、電子商務。

熱門新聞

台積電徵才讓求職者「跪求內推」 網酸：過了10年起薪不變

華新轉投資寶德決議聲請破產 估損失16.8億

太陽能黯淡 寶德聲請破產

拍板！防疫隔離補償估10-13萬人可申請 初擬每人每日800-1000元

壽險撿便宜 悄悄加碼台股

理專若要你做這五件事 金管會喊「很母湯」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。