瞄準宅經濟 台灣大攜Riot Games攻5G電競商機

台灣大（3045）今（27）日宣布與發行《英雄聯盟（League of Legends）》的遊戲開發商Riot Games簽署合作備忘錄，成為Riot Games所開發遊戲在台灣、香港、澳門的獨家代理合作夥伴，跨出布局5G、電競遊戲第一步，未來將打造電競上下游產業鏈生態系。

台灣大表示，與Riot Games異業聯盟，將建立屬於《英雄聯盟》的新宇宙，預計4月底率先由承襲《英雄聯盟》世界觀、在全球電腦與手機雙遊戲平台上架的《符文大地傳說》卡牌遊戲，擔任首發先鋒。

台灣大總經理林之晨表示，很榮幸能與Riot Games合作，迎接5G世代，首重「速度」的電競遊戲，將是台灣大體現未來5G、創造亮點價值不可或缺的一環。在5G超高速、低延遲網路支持下，不僅遊戲開發走向更多元甚至朝雲端邁進，帶動玩家體驗再升級，加上近期全球疫情擴大宅經濟逆勢爆發，遊戲產業成長後勢看好。

他指出，透過5G網路特性，加上台灣大過去累積豐富遊戲營運經驗，可望為Riot Games玩家帶來最極致的飆網快感與遊戲體驗。台灣大獨家代理Riot Games的第一支《符文大地傳說》卡牌遊戲已在封測階段，預計4月底正式開放下載。

Riot Games東南亞、香港與台灣區總經理Justin Hulog表示，手遊產業發展潛力無窮，這次與台灣電信業領先品牌合作，令人興奮。Riot Games花費許多心力，評估有能力提供玩家優質服務的合作夥伴。台灣大不僅承諾將提供玩家最佳遊戲體驗，同時更擁有綿密周延的網路服務、市場洞察與新創服務能量。

Riot Games成立於2006年，2009年發行《英雄聯盟》，創下全球每月活躍玩家超過1.5億名、高峰時段超過750萬人同時在線的驚人紀錄，也開啟全球電競賽事運動化、職業電競戰隊成立的風潮，即使《英雄聯盟》發行迄今已逾10年，仍為全球電競玩家最愛的遊戲之一。