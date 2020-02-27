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美光攜手德國馬牌 加速推動邊緣機器學習

經濟日報 / 記者簡永祥／即時報導

全球記憶體與儲存裝置領導廠商美光德國馬牌（Continental）， 今日宣布簽署合作協議，將共同研究並導入美光的深度學習加速器，協助開發次世代機器學習汽車應用。

美光表示，車用娛樂系統、通訊、先進駕駛輔助系統（ADAS）以及傳動控制系統等技術已日趨成熟。美光將與德國馬牌攜手合作，研發專用於應用程式的美光深度學習加速器（DLA）技術版本，在設計上不僅具備彈性與可擴充性，也提供低功耗與高效能，以支援產業級標準的程式模型。

德國馬牌矽谷創新中心副總裁 Dirk Remde 表示，美光的市場領導地位奠基於其長期以來的產品創新及與顧客間的緊密合作。與美光合作打造可擴充、具彈性，並能支援多重網絡、架構的邊緣推論解決方案，讓公司得以在平台上有效部署機器學習，同時為顧客創造出智慧行動科技。

德國馬牌以長期引入創新技術至汽車市場而聞名，該公司計畫在ADAS 先進研發、車內監控、其他互聯和自動化駕駛等領域部署深度學習解決方案。

美光先進運算解決方案副總裁 Steve Pawlowski 表示，機器學習是組成 ADAS 的關鍵元件，因此讓該系統瞭解市場需求與應用場景極為必要。美光與德國馬牌合作的一項主要目標為打造運用機器學習、敏捷的邊緣推論解決方案，以滿足汽車市場對易使用性、可擴充性、低功耗及高效能的需求。

美光憑藉自身在記憶體與儲存科技的領導實力，運用其 DLA 科技將運算、記憶體、工具與軟體整合到全方位人工智慧（AI）開發平台之中。美光與德國馬牌將利用此平台開發能完美因應 AI 工作負載量的創新記憶體，其中包括用於數據分析的深度學習解決方案，以及特別鎖定的物聯網（IoT）以及邊緣運算解決方案。

美光 德國 機器學習

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