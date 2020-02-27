快訊

直播／疫情指揮中心提升至「一級開設」 1530說明最新防疫作為

新冠肺炎新藥3月在亞洲進行臨床試驗 台灣可望加入

LG V60ThinQ 5G手機 今日發表

經濟日報 / 記者呂安涔／即時報導

LG 電子今（27） 日發表品牌指標性 V 系列智慧型手機最新進化版 LG V60ThinQ 5G。搭載 5G 連線能力及升級音訊、影片與相片功能，並更新軟體體驗，實現精緻優雅美學。

LG V60ThinQ 5G 配備最先進相機功能與技術，攝錄體驗全面進化。LG V60ThinQ 5G 裝載兩顆後置鏡頭與一組飛時測距 （ToF） 感應器，其中包含一顆 6400 萬畫素主鏡頭，能在任何光源條件下拍攝出更加清晰、明亮的影像，而 1,300 萬畫素廣角鏡頭則提供更為靈活且全方位的拍攝畫面。

LG V60ThinQ 5G 為 LG 首款支援 8K 高畫質影片錄製功能的裝置，能以令人驚艷的 8K 高畫質捕捉震撼細節。

除全新相機與創新影片技術外，LG 最新智慧手機承襲品牌領先業界的卓越音訊技術表現，搭配四顆嶄新、高效能麥克風可收錄四面八方的聲音，並排除周遭環境影響，實現逼真音訊體驗。

LG 全新 V 系列裝置為了將 5G 性能發揮極致，內建 5,000 mAh 超大容量電池，能延續 6.8 吋 OLED 螢幕與 LG Dual Screen 使用時間，更配備高通尖端處理器 Snapdragon 865 Mobile Platform 與 Snapdragon X55 5G modem，確保高速、流暢的 5G 體驗。

LG V60ThinQ 5G 相較先前機型大了近半吋。全新 Dual Screen 採用更纖薄的 OLED 面板，重量維持跟前代一樣輕盈便攜。設計上無縫融合金屬與玻璃，打造絕佳手感，結合精彩雙色、圓弧邊角、寬闊 6.8 吋 OLED 螢幕，LG V60ThinQ 5G 全面升級智慧型手機設計，迎接 5G 世代。

LG V60ThinQ 5G 將於下個月起於北美、歐洲、亞洲的主要市場開賣。

5G LG 智慧型手機

延伸閱讀

LG揭曉年度旗艦手機V60 ThinQ 維持水滴瀏海、搭載雙螢幕配件

疫情擴散台廠盼轉單效應 面板雙虎漲多回跌

Qualcomm開始對外提供Snapdragon XR2 5G運算平台參考設計

Sony中階手機升級OLED螢幕、加入防水功能 Xperia 10 II同步亮相

相關新聞

封裝廠面臨斷料危機 多個新擴產能投產推遲三個月

據集微網先前報導，在中國本土三大封裝廠中，保守估計至二月中旬至少共有1.3萬名生產工人沒有返廠復工，給復工產能的提升帶來很大掣肘。雖然有封裝廠考慮增加員工倒班次數和工時，逐漸提升產能，但原輔材料緊缺，使得封裝廠正面臨不確定的斷料風險。

3倍工資、一線員工流失率30% 封測廠春節難開工

今年春節，新冠病毒爆發引發一系列連鎖反應，連帶半導體產業也遭受不可預估的影響，其中尤以封測廠商的復工狀況廣受業界人士關注。

蘋果推StudioPods？ 可能受惠的是…致伸科

消息人士透露，蘋果在今（2020）年的春季發表會，可能將首次推出耳罩式無線耳機，將與現在正熱銷的博士（Bose）、森海塞爾（SENNHEISER）等耳罩款式的頂級耳機互別苗頭。法人研判，蘋果新款耳機最有可能合作的台廠應是致伸科（4915）旗下的子公司 Tymphany。

5G會戰 紫光殺入 聯發科遭夾擊

5G晶片大戰由雙雄爭霸轉為三強對決局面，繼聯發科（2454）、高通先後發表5G旗艦晶片，並搭載於品牌客戶最新款智慧型手機後，市占排名老三的中國紫光展銳不落人後，於春季線上記者會發表最新5G虎賁T7510 5G處理器，並搭載於海信電子F50智慧型手機，積極搶攻5G中階機種企圖心強烈，紫光展銳加入戰局後，聯發科腹背受敵，宣告5G三分天下局面。

利機3主力產品 訂單能度高

半導體材料通路商利機（3444）表示，近日市場關注新冠肺炎疫情對產業衝擊情況，該公司表示，目前客戶需求不變，訂單沒有明顯變化。

宸鴻切入摺疊機 拐點向上

雖然，前季TPK-KY（3673）營運轉盈為虧，且本季受到疫情等大環境逆風因素干擾，不過，公司看好年中可望切入摺疊式手機供應鏈，整體營運獲利向上的拐點已到。

德微去年EPS 2.3元 擬配1.3元現金

二極體廠德微（3675）公告去（2019）年財報與盈餘分配，去年稅後純益1.12億元，每股純益為2.3元，年度獲利及每股獲利均寫下近三年新低，主要受公司去年遷廠影響。

43歲賺到第一桶金退休 看勝利組怎麼二次創業

回憶過去的創業經驗，唐燦弼說，他和很多台灣科技產業的前軰一樣，來自新竹的交通大學，在從交大的電子工程系及電子研究所畢業之後，隨即投入當時正蓬勃發展的科技產業，並在1986年和幾位夥伴共同創立全技半導體公司...

遠傳繳頻譜標金 拚Q3開台

遠傳昨（26）日繳清5G頻譜標金，並將5G事業計畫書及資通安全維護計畫送交國家通訊傳播委員會（NCC），力拚在第3季開台。

晶片雙雄戰火 燒向中階市場

驍龍865是高通的旗艦級5G晶片，已接獲不少訂單，接下來市場關注驍龍765系列產品，還有聯發科天璣800等中階產品在5G市場的成績單，以及後續的5G晶片價格走勢。

5G晶片搶單 高通贏首回合

晶片大廠高通於美國時間25日公布，5G旗艦晶片驍龍865獲得十多家手機業者於第一波上市的5G智慧型手機採用，而採用高通產品的5G PC也將於今年推出。由於目前聯發科5G晶片僅有OPPO一家品牌採用，高通取得明顯優勢。

2020全球名家瞭望／孟特：數位服務崛起 誰來把關

數位科技正持續改變全球經濟的樣貌。大數據、運算能力提升、雲端為基礎的系統結合之下，催生了新服務，且迅速改變現有各行各業。連接不同用戶群的平台，為全世界消費者帶來線上搜尋、社交媒體、電子商務。

熱門新聞

台積電徵才讓求職者「跪求內推」 網酸：過了10年起薪不變

華新轉投資寶德決議聲請破產 估損失16.8億

太陽能黯淡 寶德聲請破產

拍板！防疫隔離補償估10-13萬人可申請 初擬每人每日800-1000元

壽險撿便宜 悄悄加碼台股

疫情衝擊 5G iPhone恐難產

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。