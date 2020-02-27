LG V60ThinQ 5G手機 今日發表

LG 電子今（27） 日發表品牌指標性 V 系列智慧型手機最新進化版 LG V60ThinQ 5G。搭載 5G 連線能力及升級音訊、影片與相片功能，並更新軟體體驗，實現精緻優雅美學。

LG V60ThinQ 5G 配備最先進相機功能與技術，攝錄體驗全面進化。LG V60ThinQ 5G 裝載兩顆後置鏡頭與一組飛時測距 （ToF） 感應器，其中包含一顆 6400 萬畫素主鏡頭，能在任何光源條件下拍攝出更加清晰、明亮的影像，而 1,300 萬畫素廣角鏡頭則提供更為靈活且全方位的拍攝畫面。

LG V60ThinQ 5G 為 LG 首款支援 8K 高畫質影片錄製功能的裝置，能以令人驚艷的 8K 高畫質捕捉震撼細節。

除全新相機與創新影片技術外，LG 最新智慧手機承襲品牌領先業界的卓越音訊技術表現，搭配四顆嶄新、高效能麥克風可收錄四面八方的聲音，並排除周遭環境影響，實現逼真音訊體驗。

LG 全新 V 系列裝置為了將 5G 性能發揮極致，內建 5,000 mAh 超大容量電池，能延續 6.8 吋 OLED 螢幕與 LG Dual Screen 使用時間，更配備高通尖端處理器 Snapdragon 865 Mobile Platform 與 Snapdragon X55 5G modem，確保高速、流暢的 5G 體驗。

LG V60ThinQ 5G 相較先前機型大了近半吋。全新 Dual Screen 採用更纖薄的 OLED 面板，重量維持跟前代一樣輕盈便攜。設計上無縫融合金屬與玻璃，打造絕佳手感，結合精彩雙色、圓弧邊角、寬闊 6.8 吋 OLED 螢幕，LG V60ThinQ 5G 全面升級智慧型手機設計，迎接 5G 世代。

LG V60ThinQ 5G 將於下個月起於北美、歐洲、亞洲的主要市場開賣。