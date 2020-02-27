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美光攜手德國馬牌 加速推動邊緣機器學習

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

全球記憶體大廠美光科技攜手德國馬牌（Continental）， 於今（27）日宣布簽署合作協議，將共同研究並導入美光的深度學習加速器，協助開發次世代機器學習汽車應用。汽車與記憶體產業的兩大領導品牌將共同推進機器學習技術，以滿足現代汽車工業的高端記憶體需求。

近幾年來，全球車用娛樂系統、通訊、先進駕駛輔助系統（ADAS）以及傳動控制系統等技術已日趨成熟，美光表示，將與德國馬牌攜手合作，研發專用於應用程式的美光深度學習加速器（DLA）技術版本，在設計上不僅具備彈性與可擴充性，也提供低功耗與高效能，以支援產業級標準的程式模型。

美光先進運算解決方案副總裁 Steve Pawlowski 表示，機器學習是組成 ADAS 的關鍵元件，因此讓該系統瞭解市場需求與應用場景極為必要。我們與德國馬牌合作的一項主要目標為打造運用機器學習、敏捷的邊緣推論解決方案，以滿足汽車市場對易使用性、可擴充性、低功耗及高效能的需求。

德國馬牌以長期引入創新技術至汽車市場而聞名，該公司計畫在ADAS 先進研發、車內監控、其他互聯和自動化駕駛等領域部署深度學習解決方案。

美光 機器學習 德國

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