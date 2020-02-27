4G資費再掀殺價戰 台灣之星抽229吃到飽

台灣之星表示，2018年5月時，約有204萬用戶搶搭三大電信所推出499雙飽方案列車，造成各門市大排長龍搶辦門號，當時被網友們稱為「499之亂」。如今，這一批綁約30個月的499雙飽方案客戶，電信合約即將到期，台灣之星看準需求，推出推出網路門市限定「229特別企劃」單辦門號優惠。

台灣之星表示，即日起至2月29日，消費者凡至台灣之星網路門市登入證號，就有機會抽中「229特別企劃」申辦資格，限時月租只要229元，比499元資費更優惠，綁約僅24個月，綁約期間不限速上網吃到飽，網內語音不用錢，而且網外加市話免費送200分鐘，超過每分鐘1元，現在申辦再享優先升級5G體驗。

此外，台灣之星也看好開學季的購物商機，自2020月3月1日至3月31日止，門號可任意搭配商品或家電，通通零元帶，直接加碼再送家樂福5,000元禮券，有兩資費可挑選，一為月租799元，享終身不限速吃到飽資費方案，新申裝、攜碼申辦，綁約36個月，可挑選人氣手機SAMSUNG Galaxy A60、PHILIPS新一代健康氣炸鍋、舒潔衛生紙560包。

二為月租999元享終身不限速吃到飽資費方案，新申裝、攜碼申辦月租999元資費方案，綁約36個月，可搭配Apple iPhone 7 Plus128G、SAMSUNG Glaxy A71、OPPO Reno ，終身不限速吃到飽，網內互打免費、網外／市話贈送900分鐘。