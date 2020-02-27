響應抗疫活動 中華電信、台灣大提供14天免費影音包

新冠肺炎持續延燒，電信業者及有線電視業者響應抗疫活動，讓居家隔離檢疫不無聊，提供免費14天數位影音服務，中華電信攜手桃園市政府關懷居家檢疫者，提供3,000組序號「安心休閒包」可看電影、追劇、聽音樂以及閱讀電子書。台灣大則與新北市跟桃園市合作，推「免費居家防疫套餐」，一通電話即可開通。

中華電信表示， 在桃園市政府「安心休閒包」內提供三項熱門服務，包含：Hami Video 影劇館、KKBOX音樂串流及Hami書城，民眾可先透過不同載具下載這些服務的App，並輸入序號，即可免費使用14天，為隔離期間的生活創造輕鬆、充實的環境氛圍。

中華電信強調，Hami Video 影劇館可提供民眾多達萬部的各式電影戲劇，KKBOX音樂串流服務擁有超過5,000萬首歌，喜歡閱讀的市民朋友，也可透過超過70,000本高解析電子書的Hami書城，盡覽休閒娛樂、流行時尚、商業理財、小說漫畫與不同主題的高解析電子雜誌。

此外，中華電信也推出了家庭健康防疫專案，透過網路申辦，在家防疫也能飆網，其中包含HiNet光世代智慧生活、i寶貝智慧音箱、進階型家用Wi-Fi、提供居家生理量測服務及線上衛教諮詢的健康。

台灣大跟有線電視業者凱擘也響應抗疫行動，集團總動員，推「免費居家防疫套餐」，提供居家減一通電話即可開通，除了新北市以外，再添桃園市，推出居家檢疫「安心休閒包」，提供myVideo影音、MyMusic音樂14天免費月租序號各3,000組。

遠傳電信旗下friDay購物則關注防疫物資及保健產品，觀察內部數據資料也發現，自1月起，站內健身器材的關鍵字搜尋暴增近80倍，帶動銷量成長超過三成；營養保健品關鍵字搜尋也明顯增加近60倍，銷量表現則成長超過5成。