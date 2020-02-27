全球筆電Q1出貨2,750萬台 年減26%

受新型冠狀肺炎病毒疫情影響，筆電供應鏈面臨復工延後、缺工、缺料及物流運輸嚴格管控等諸多問題，全球市場研究機構TrendForce將2月全球筆記型電腦出貨量預估由原先的1,080萬台，下修至570萬台，年減47.6%；第1季全球筆電出貨2,750萬台，年減26%，若疫情持續衝擊中國製造業，第1季出貨量仍有下修的可能。

TrendForce表示，以第1季筆電出貨量來看，2月影響最大，如果在疫情能有效控制的前提下，預期3月的生產量可望陸續恢復，但仍舊無法彌補2月的缺口。TrendForce將第1季筆電出貨量由原先預估的3,500萬台，擴大下修至2,750萬台，季減近35%，年減約26%。

TrendForce指出，筆電所需的零組件多且複雜，其中PCB、電池、轉軸、偏光片、被動元件、鐵件等都以中國為主要供應地，且短期內很難由其他產地取代。即便電子元件廠順利復工，但受到各省陸續祭出嚴格的疫情管制措施（封省、封城問題影響），連最上游的金屬礦物都出現斷料情形，導致零組件產出受到影響，連帶衝擊筆電整機生產排程。

此外，筆電代工廠已在2月10日與2月17日部分復工，但因疫情尚未獲得有效控制，復工率並不高；至於復工較順利的廠商，因缺料與物流問題導致稼動率也不高。以目前狀況來預估，筆電代工廠整體生產力要完全恢復正常，至少需要1個月以上的時間，最快也要到4、5月稼動率才能漸漸提升。

通常2月開始，教育用Chromebook的標案需求會陸續出現，但在目前缺工缺料的狀況下，品牌廠與代工廠是否願意將產能投入低單價的Chromebook是一大問題。

教育用Chromebook必須搭配開學季出貨，若因運輸受阻導致無法即時出貨，教育用Chromebook的標案需求是否會遞延至第3季初，仍有待商榷。